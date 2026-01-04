В Брестской области пьяного бесправника останавливали с использованием оружия. Инцидент произошел в Столинском районе. На неоднократные требования милиционеров об остановке водитель ВАЗа не реагировал и пытался скрыться. Автомобиль вилял по проезжей части. Это создавало угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Было принято решение использовать оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За рулем оказался 39-летний местный житель с признаками опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Выяснилось, что мужчина лишен прав управления транспортными средствами и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В отношении задержанного составлено 7 административных материалов. За отказ от освидетельствования его ожидает штраф в 9 тысяч рублей. Водитель помещен в изолятор временного содержания, авто доставлено на охраняемую стоянку.