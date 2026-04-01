В Малоритском районе после обновления открыли комплекс пограничной заставы «Мокраны». Подразделение расположено на белорусско-украинском участке границы. Протяженность этого отрезка составляет около 20 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновленный комплекс – еще один шаг к тому, чтобы служба по охране рубежей была не только надежной, но и по-настоящему современной. Здесь установили волоконно-оптическую сигнализационную систему «Ворон» с элементами искусственного интеллекта. Вместе с автоматизированными постами технического наблюдения и тепловизионными комплексами она обеспечивает круглосуточный визуально-дистанционный контроль. Это позволяет пограничным нарядам эффективно выполнять задачи в любое время суток.

Сергей Савчук, начальник Брестской пограничной группы:

На сегодняшний день участок пограничной заставы оборудован самыми передовыми технологическими средствами охраны государственной границы. Система видеонаблюдения, тепловизионного наблюдения, что позволит нам на еще более высоком качественном уровне охранять государственную границу на южном направлении нашей страны.

Строительство новой заставы позволило значительно сократить время реагирования на вызовы. Ранее личный состав и руководство подразделения дислоцировались на территории пограничной комендатуры «Малорита». Теперь пограничники находятся менее чем в километре от охраняемого участка.