Ей подчиняется сталь! Пообщались с белоруской, которая почти 50 лет работает на заводе

Раскаленный металл и ювелирная точность: эти реалии обычно ассоциируются с мужской выносливостью и силой. Но в Вилейке стереотипы рушатся о стальные формы. Антонина Воропаева почти полвека работает на предприятии по производству оптических и оптико-электронных приборов, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

О том, как раскаленная сталь подчиняется хрупкой женщине, – наш следующий материал.

Под ее контролем – литейно-штамповочный цех, где рождаются детали, от качества которых зависит надежность готовых изделий. А недавно многолетний труд женщины получил высокое признание – она удостоена награды за значительный вклад в развитие промышленности Беларуси.

Антонина Воропаева, начальник литейно-штамповочного цеха предприятия по производству оптических и оптико-электронных приборов:

Я работаю в литейно-штамповочном почти 48 лет. Я вообще из России, из Твери. Я окончила Калининский политехнический институт в 1978 году.

Тогда было союзное распределение. Сюда приехала уже с семьей, с мужем и ребенком. Завод понравился, люди, и решили остаться здесь.