Ей подчиняется сталь! Пообщались с белоруской, которая почти 50 лет работает на заводе
Раскаленный металл и ювелирная точность: эти реалии обычно ассоциируются с мужской выносливостью и силой. Но в Вилейке стереотипы рушатся о стальные формы. Антонина Воропаева почти полвека работает на предприятии по производству оптических и оптико-электронных приборов, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.
Под ее контролем – литейно-штамповочный цех, где рождаются детали, от качества которых зависит надежность готовых изделий. А недавно многолетний труд женщины получил высокое признание – она удостоена награды за значительный вклад в развитие промышленности Беларуси.
О том, как раскаленная сталь подчиняется хрупкой женщине, – наш следующий материал.
Антонина Воропаева, начальник литейно-штамповочного цеха предприятия по производству оптических и оптико-электронных приборов:
Я работаю в литейно-штамповочном почти 48 лет. Я вообще из России, из Твери. Я окончила Калининский политехнический институт в 1978 году.
Тогда было союзное распределение. Сюда приехала уже с семьей, с мужем и ребенком. Завод понравился, люди, и решили остаться здесь.
«Семья и дети – самое главное». Поговорили с многодетной мамой, удостоенной ордена Матери.
Антонина Воропаева:
Начинала работать в этом цеху инженером-технологом. Потом немножко повысили. Начальником бюро 10 лет работала. Потом поставили замначальника цеха. Тоже лет 10 проработала. И уже 15 лет работаю начальником литейно-штамповочного цеха.
Планирую дальше работать. Сейчас уже дети и внуки в Беларуси, никто уезжать не собирается.
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