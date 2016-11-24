Городской этап конкурса «100 идей для Беларуси» в Минске: 35 проектов от студентов, работающей молодежи и начинающих ученых

Новости Беларуси. 3D-принтер из школьных парт, автомат бесплатной еды, идея обустройства заброшенных зданий. Инновационные проекты и разработки 24 ноября презентовали на городском этапе конкурса «100 идей для Беларуси».

Среди авторов – студенты, начинающие ученые и работающая молодежь. Всего в конкурсе участвуют 35 проектов. Авторы лучших 10 работ получат возможность участвовать в следующем этапе конкурса – республиканском. Его планируют провести уже в начале следующего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Горбач, участник городского этапа конкурса «100 для Беларуси»:

Это 3D-принтер – устройство, которое позволяет из пластика получать физический объект тоже из пластика. Делает всевозможные изделия. Если у вас, например, сломалась бытовая деталь и ее взамен трудно или нельзя купить, вы можете с помощью этого принтера сделать аналог.