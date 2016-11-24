Лучшие автоледи Беларуси доказали в Могилеве, что умение хорошо управлять машиной не зависит от пола

Новости Беларуси. Они не путают педали, а с легкостью преодолевают эстакаду, разворачиваются в узком дворике, и паркуются не по характерному звуку, а по зеркалам. В Могилеве сегодня выбирали автоледи страны.

Все участницы показали идеальное мастерство фигурного вождения. Помимо практической части проверялось и знание теории. Все участницы, а это учителя, врачи и предприниматели, имеют немалый опыт вождения и со всеми заданиями справились на «отлично». Это еще раз доказывает, что умение хорошо управлять автомобилем не зависит от пола водителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Стасевич, участница конкурса «Автоледи-2016» (Минск):

Иногда полихачить тоже хочется, потому что драйв, если машина дает возможность, хочется проехать больше, чем полагается. Но мы очень послушные на дорогах.

Мария Лукинич, участница конкурса «Автоледи-2016» (Орша):

Это непередаваемое ощущение, когда ты со своей машиной находишь общий язык, ты с ней на одной волне, ты едешь и ощущаешь, она тебя слушает. Это не машина, это другой член семьи.

Не важно, кто за рулем – мужчина или женщина. Мы, водители, одно общее братство.