Чеслава Макаренко, оператор прачечного оборудования: Дарить людям комфорт – очень приятно!

Фабрика чистоты – её стихия. Чётко и скрупулезно она разглаживает воротники и рукава медицинских халатов, словно отточенный механизм. И так за восьмичасовую смену выходит 300 безупречных халатов. В руках Чеславы Макаренко бельё выглядит как новое – без единой складочки.

Больше 20 лет наша героиня проработала часовщиком на заводе и привыкла выполнять свою работу качественно и быстро.

В столичной прачечной она трудится уже 12-ый год. Буквально не покладая рук.

И всегда с радостью. Ведь дарить людям комфорт – очень приятно.

Прошли времена, когда идеальной гладкости белья добивались с помощью тяжёлых чугунных утюгов. Тратили немало сил и времени.

Чистое белоснежное белье поступает к Чеславе Макаренко из стирального цеха, а затем – при помощи сушильных гладильных установок оператор прачечного оборудования творит чудеса.

Даже имя у нашей героини говорящее – Чеслава. Честная Слава. Своим профессионализмом она прославила родное предприятие и получила третье место на конкурсе «Минский мастер». Комиссия проверяла качество работы современных гладильщиков буквально по секундам. К слову, Чеслава умеет ценить своё свободное время и проводит его – с пользой.

Особая страсть – грибы. Наш мастер знает в них толк и с удовольствием отправляется в лес. Помогают в домашних заготовках – внуки. Кстати, также с необычными именами: Климентий и Варлам. Старший занимается хоккеем и радует молодую бабушку успехами. В мечтах у Чеславы – посмотреть мир и отправиться на море. Благодарность людей за труд вдохновляет на новые подвиги.