Городская тема, природа. Новая экспозиция открылась в Несвижской художественной галерее

Новости Беларуси. Несвижская художественная галерея презентовала новую экспозицию произведений искусства отечественных мастеров. Это картины лучших современных живописцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представлены городские пейзажи Валерия и Татьяны Потворовых, «Времена года» Игоря и Елены Бархатковых, а также работы Ивана Клименко. Кроме этого, выставлены уникальные светильники минских мастеров в технике тиффани из американского витражного стекла. В еще одном зале галереи можно увидеть работы белорусского художника Дениса Барсукова в различных стилях.

Лариса Бортник, директор художественной галереи:

Наши залы, и первый, и второй, позволяют показать творчество художников в достаточно серьезном объеме. Это около 30 работ. Обязательно здесь каждые 2 месяца будут новые экспозиции. Художественная галерея кардинальным образом отличается от музея тем, что каждый месяц или два здесь новые экспозиции. И те картины, которые выставляются в галерее, взяты из мастерской художника и туда же вернуться.