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Городская тема, природа. Новая экспозиция открылась в Несвижской художественной галерее

20 апреля 2023 07:15
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Новости Беларуси. Несвижская художественная галерея презентовала новую экспозицию произведений искусства отечественных мастеров. Это картины лучших современных живописцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Городская тема, природа. Новая экспозиция открылась в Несвижской художественной галерее-1

Представлены городские пейзажи Валерия и Татьяны Потворовых, «Времена года» Игоря и Елены Бархатковых, а также работы Ивана Клименко. Кроме этого, выставлены уникальные светильники минских мастеров в технике тиффани из американского витражного стекла. В еще одном зале галереи можно увидеть работы белорусского художника Дениса Барсукова в различных стилях.

Городская тема, природа. Новая экспозиция открылась в Несвижской художественной галерее-4

Лариса Бортник, директор художественной галереи:
Наши залы, и первый, и второй, позволяют показать творчество художников в достаточно серьезном объеме. Это около 30 работ. Обязательно здесь каждые 2 месяца будут новые экспозиции. Художественная галерея кардинальным образом отличается от музея тем, что каждый месяц или два здесь новые экспозиции. И те картины, которые выставляются в галерее, взяты из мастерской художника и туда же вернуться.

Городская тема, природа. Новая экспозиция открылась в Несвижской художественной галерее-7

Несвижская художественная галерея открыта в культурно-историческом центре города на базе бывшей гимназии. Здание конца XIX века восстановили по фотографии и открыли здесь художественный салон. К слову, на этой неделе отметили  Международный день памятников и исторических мест. На территории Минской области более 660 объектов, имеющих статус историко-культурной ценности.

# Выставка # общество # Лариса Бортник # Фотофакт

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