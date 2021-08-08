«Гордимся, очень гордимся». Посмотрите, как качали на руках белорусских борцов после Олимпиады в Токио

Новости Беларуси. Призеров Олимпиады в Токио встречали в Национальном аэропорту Минск. Белорусские борцы Ирина Курочкина, Магомедхабиб Кадимагомедов и Ванесса Колодинская вернулись домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Призеров Олимпиады в Токио встречали в Национальном аэропорту Минск. Белорусские борцы Ирина Курочкина, Магомедхабиб Кадимагомедов и Ванесса Колодинская вернулись домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Десятки белорусов приехали поздравить спортсменов и восполнить недостаток болельщиков на Олимпиаде.
Встречали с колоритом, эмоционально, не жалея слов благодарности и в прямом смысле носили на руках.
Очень довольны, очень рады, что у нас все-таки есть наши чемпионы. Очень счастливы, мы очень сильно за них болели. Гордимся, очень гордимся.
Потому что они наша сила, наша гордость.
Хотим им сказать большое спасибо, они молодцы. Мы ими гордимся, нашими спортсменами.