«Гордимся, очень гордимся». Посмотрите, как качали на руках белорусских борцов после Олимпиады в Токио

Новости Беларуси. Призеров Олимпиады в Токио встречали в Национальном аэропорту Минск. Белорусские борцы Ирина Курочкина, Магомедхабиб Кадимагомедов и Ванесса Колодинская вернулись домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки белорусов приехали поздравить спортсменов и восполнить недостаток болельщиков на Олимпиаде.

Встречали с колоритом, эмоционально, не жалея слов благодарности и в прямом смысле носили на руках.

Очень довольны, очень рады, что у нас все-таки есть наши чемпионы. Очень счастливы, мы очень сильно за них болели. Гордимся, очень гордимся.

Потому что они наша сила, наша гордость.