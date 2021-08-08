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«Гордимся, очень гордимся». Посмотрите, как качали на руках белорусских борцов после Олимпиады в Токио

08 августа 2021 10:48
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Новости Беларуси. Призеров Олимпиады в Токио встречали в Национальном аэропорту Минск. Белорусские борцы Ирина Курочкина, Магомедхабиб Кадимагомедов и Ванесса Колодинская вернулись домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Гордимся, очень гордимся». Посмотрите, как качали на руках белорусских борцов после Олимпиады в Токио-1

«Гордимся, очень гордимся». Посмотрите, как качали на руках белорусских борцов после Олимпиады в Токио-3

Десятки белорусов приехали поздравить спортсменов и восполнить недостаток болельщиков на Олимпиаде.

«Гордимся, очень гордимся». Посмотрите, как качали на руках белорусских борцов после Олимпиады в Токио-6

«Гордимся, очень гордимся». Посмотрите, как качали на руках белорусских борцов после Олимпиады в Токио-8

Встречали с колоритом, эмоционально, не жалея слов благодарности и в прямом смысле носили на руках.

«Гордимся, очень гордимся». Посмотрите, как качали на руках белорусских борцов после Олимпиады в Токио-11

Очень довольны, очень рады, что у нас все-таки есть наши чемпионы. Очень счастливы, мы очень сильно за них болели. Гордимся, очень гордимся.

«Гордимся, очень гордимся». Посмотрите, как качали на руках белорусских борцов после Олимпиады в Токио-14

Потому что они наша сила, наша гордость.

«Гордимся, очень гордимся». Посмотрите, как качали на руках белорусских борцов после Олимпиады в Токио-17

Хотим им сказать большое спасибо, они молодцы. Мы ими гордимся, нашими спортсменами.

# Олимпиада 2020 # общество # Ирина Курочкина # Магомедхабиб Кадимагомедов # Ванесса Колодинская # Фотофакт

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