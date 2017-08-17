«Гораздо лучше, чем было»: благоустроили сквер на улице Восточной в Минске

Новое дыхание обрел сквер на улице Восточной. Ему уже более 60 лет. Здесь уложили почти 5000 квадратных метров плитки. При этом соорудили дополнительные спортивные площадки и нашли место для выгула собак, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Кстати, в благоустройстве сквера непосредственное участие принимали местные жители.

Дмитрий Новицкий, заместитель директора ГП «УКС Советского района»:

Убрали несколько спортивных площадок, которые, на взгляд жителей, были не нужны.

Светлана Ткаченко:

Очень хорошо, мне нравится. Гораздо лучше, чем то, что было. Чисто и дорожки теперь качественные.



Андрей Якубовский, начальник участка ГП «ССУ-4» УДМСиБ Мингорисполкома»:

Осталось по объекту выполнить озеленение территории, установить урны, скамейки, покрытие верхнего слоя велодорожки от моста до ДК «Лошицкий», перила, поручни на лестницах и подборы на стенах.