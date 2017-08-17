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«Гораздо лучше, чем было»: благоустроили сквер на улице Восточной в Минске

17 августа 2017 07:39
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Новое дыхание обрел сквер на улице Восточной.  Ему уже более 60 лет. Здесь уложили почти 5000 квадратных метров плитки. При этом соорудили дополнительные спортивные площадки и нашли место для выгула собак, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Кстати, в благоустройстве сквера непосредственное участие принимали местные жители.

«Гораздо лучше, чем было»: благоустроили сквер на улице Восточной в Минске-1

Дмитрий Новицкий, заместитель директора ГП «УКС Советского района»:
Убрали несколько спортивных площадок, которые, на взгляд жителей, были не нужны.

«Гораздо лучше, чем было»: благоустроили сквер на улице Восточной в Минске-4

Светлана Ткаченко:
Очень хорошо, мне нравится. Гораздо лучше, чем то, что было. Чисто и дорожки теперь качественные.

Андрей Якубовский, начальник участка ГП «ССУ-4» УДМСиБ Мингорисполкома»:
Осталось по объекту выполнить озеленение территории, установить урны, скамейки, покрытие верхнего слоя велодорожки от моста до ДК «Лошицкий», перила, поручни на лестницах и подборы на стенах.

«Гораздо лучше, чем было»: благоустроили сквер на улице Восточной в Минске-7

Анастасия Астапчик:
Просто отлично, я живу здесь очень давно. Работала в Серебрянке, видела, как она строилась. Сейчас очень удобно: до Серебрянки можно добраться до ней прямиком.

# общество # План застройки Минска и Минской области # Фотофакт # Дмитрий Новицкий

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