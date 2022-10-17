Гомельская область и Башкортостан заключили контракты более чем на 25 млн рублей

Расширение кооперационных связей и новое партнерство. Делегация Гомельской области вернулась из Башкортостана с портфелем заказов более чем на 25 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о машиностроительной и аграрной сферах. В частности, в этом российском регионе планируют создать совместное производство по сборке оборудования для молочного животноводства. На белорусские комплектующие делают ставку.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

Те бизнес-проекты, которые мы сегодня подписали в области поставки машинопродукции, машиностроения, доильной продукции, станкостроения, те компетенции, в которых сильна Гомельская область, даст точку отсчета новому развитию.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан (Россия):

Множество направлений, по которым предстоит работать. Например, по туризму. Республика Беларусь обладает очень красивой территорией, и, в общем-то, много достопримечательностей, которые хотели бы башкортостанцы посмотреть, и наоборот. Конечно, Башкирия тоже территория, уверен, что многие хотят белорусы увидеть Башкортостан своими глазами, показать своим близким. Для этого мы сейчас опять открываем прямые рейсы Минск – Уфа, они дают возможность для туризма и деловых людей.