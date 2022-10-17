«Он просто опасен по определению». Почему политика Байдена не даёт результатов?

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Наверно, я бы никогда так не смеялся, как глядя на Джо Байдена и на его «служение» американскому народу, если бы не было так страшно… Больше года назад в телеэфире я сказал, что этого охваченного деменцией рамолика назначили президентом США только с одной целью: чтобы та банда оголтелых «ястребов» и либеральных фанатиков, которая за ним стоит, не отвечала бы за то, что успеет натворить в мировой политике «пока Байден».

В связи с этим возникают неизбежные параллели. Например, с перестроечной поговоркой всевозможных воров, спекулянтов и государственных преступников: «Куй железо, пока Горбачев!» Или с поздним Брежневым. Тогда ЦРУ нанимало специальных людей, чтобы они с секундомером в руке замеряли темп речи шепелявого генсека и таким образом судили о его убывающих умственных способностях. Но Леонид Ильич выглядит просто живчиком на фоне Джо Байдена.