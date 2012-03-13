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В Минске появятся еще одна подстанция скорой помощи и общежитие для медиков

13 марта 2012 11:19
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Их строительство начнется уже в этом году. Доступнее медицинские услуги теперь станут для жителей Московского и Фрунзенского районов. Вслед за закладкой новой поликлиники в «Брилевичах», планируется возвести новое здание и в Каменной горке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виктор Сиренко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
По структуре, которая сложится на тот момент, когда мы будем вводить поликлинику, мы будем решать, будет ли она взрослая, или детская.
Мы уже открыли в этом микрорайоне детскую поликлинику на площадях переехавшего кардиологического диспансера. Мы хотели бы теперь дооснастить эту поликлинику, которую сформировали, аппаратной частью, специалистами, чтобы она работала в полноценном режиме.

# общество # Поликлиники в Минске # Мингорисполком # Виктор Сиренко # Государственная политика

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