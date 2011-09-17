Сельскохозяйственные ярмарки будут работать в Минске каждые выходные до 15 ноября

Кроме того, в городе организовано еще более полутора сотен мест торговли. Пенсионерам и инвалидам обеспечена доставка товаров на дом.
Закупить продукцию к межсезонью минчане смогут вплоть до начала холодов. Ярмарки будут работать каждые выходные до 15 ноября, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Владимир Колтович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Цены, как вы видите, просто удивительны, и мимо пройти нельзя. И свидетельство тому вот этот ажиотажный спрос на картофель и плодовоовощную продукцию. Ведь цены на картофель – от 1100 до 1500 рублей за кг. Есть возможность сегодня минчанам купить картофель и овощи, что называется впрок, и запастись на межсезонный период.
Посетители ярмарки:
Цены на ярмарке порадовали, потому что что-то можно было купить дешевле. Качество продукции устроило. На тех выходных я тоже была, и вся мясная продукция меня устроила по качеству.
Все хорошо, устраивает. Клюкву купил, яблоки. Еще что-нибудь куплю.
Мы сегодня много чего купим: рыба, картофель, овощи. Что понравится, то и возьмем. Везде цены очень хорошие.