Голубые глаза и юридическое образование: мы провели опрос и узнали, каким видят идеального депутата избиратели

Новости Беларуси. В Беларуси завершилось досрочное голосование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Надо отметить, этой возможностью воспользовалось немало белорусов. И хоть основной день выборов 17 ноября, уже сейчас очевидно: эта избирательная кампания отличается высокой активностью как кандидатов, так и избирателей. На одно место в Палате представителей претендует до пяти человек. На каждом участке сложился свой конкурс, но безальтернативных округов, как это бывало во время прошлых кампаний, сейчас нет. Главный вопрос, которым в эти дни задаются белорусы: так за кого же голосовать? Каким должен быть идеальный кандидат в депутаты? Корреспондент Яна Шипко провела импровизированный экзитпол и постаралась создать портрет идеального народного избранника.

Если усреднить данные кандидатов, получится, что среднестатистический претендент на кресло в парламенте – мужчина 45 лет с высшим образованием, работает в сфере транспорта или строительства, живет в городе и состоит в партии.

Яна Шипко, корреспондент:

Но это претенденты на места в парламенте, а за кого же реально отдают голоса избиратели? В качестве эксперимента мы устроили собственный экзитпол в разных уголках страны, чтобы составить портрет идеального народного избранника. Фоторобот.

Человек средних лет, как правило хорошо зарекомендовавший себя ранее где-то. Естественно, прежде всего честность, принципиальность должны быть. Так… А конкретнее?

Мужчина более понятливый. Цвет глаз голубой, возраст – 40-50 лет. Настолько четкого представления о депутате мечты мы даже не ожидали. Как выяснилось, вот у кого больше шансов пройти «фэйс-контроль» избирателей и заслужить их доверие

Широкие плечи, но в то же время не слишком полный. У него должен быть уверенный взгляд и волевой подбородок.

По глазам можно определить, какой человек, добрый, хороший или злой. Люди некоторые выбирают: посмотрят на портрет, увидят, что добрые глаза и, соответственно, выбирают. Взгляд, улыбка и даже дресс-код имеет значение.

Мужчине должен идти костюм. Он хорошо должен выглядеть в галстуке, без галстука. Должен быть подтянутым, приятной внешности. Даже с хорошо начищенными ботинками. По возрастному критерию опыт спорит с молодостью примерно на равных.

Молодым везде дорога, они больше смогут сделать.

Возраст, естественно, должен быть от 35 до 50 лет. Это самый продуктивный возраст, когда люди действительно в тонусе. А вот по гендерному признаку у женщин-кандидатов свои сильные стороны.

Кандидат должен быть красивым как наша Беларусь. И, скорее всего, это должна быть женщина. Женщина, мать, которая знает проблемы дочерей, сыновей. Также она будет вникать в проблемы нашей страны. Будет вникать во всю социальную сферу.

Ну вот я на вас смотрю, вы мне симпатичны, за вас бы тоже, наверное, проголосовал.

Проголосовавшие поделились: все же больше внимания обращают на карьеру и образование. Причем большинство опрошенных предпочли бы видеть будущих законотворцев с юридическими дипломами.

Лучше, конечно, юридическое чтобы было образование.

Должен быть образованный, связанный с политикой, юриспруденцией, экономикой. Который в этом разбирается.

На этом участке три четверти избирателей – студенческая молодежь. Предпочтение отдают новым лицам, а при выборе больше всего в биографии приветствуют две буквы – ИП. Именно на предприимчивость и инициативность будущих депутатов ставит молодое поколение.

Я опиралась на индивидуальное предпринимательство, потому что человек продумывает свои действия и изначально знает, как надо построить бизнес и все остальное.

Избирателям хочется видеть депутатами представителей разных сфер. Министр сельского хозяйства, например, отдал бы голос за коллегу из агросектора, но при выборе руководствовался еще и интересами округа. «Должны быть люди с опытом не только жизненным, но и практическим производственным». Анатолий Хотько проголосовал досрочно Есть общие черты, которые назвали почти все участники нашего эксперимента.

В первую очередь честным, порядочным. Уметь находить общий язык с людьми. А еще мне кажется немаловажным, чтобы он выполнял обещания, которые давал.