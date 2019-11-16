«Это сейчас Зелёный Луг – мирный район. А тогда мы без кастетов не ходили». Николай Пинигин в 12 честных ответах на неожиданные вопросы

Режиссёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Классика или современность? Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:

И то, и то. Вадим Щеглов:

Можно ли простить предательство? Николай Пинигин:

Можно. Вадим Щеглов:

В каком своём спектакле Вы бы хотели сыграть? Николай Пинигин:

Ни в каком. Вадим Щеглов:

Ваш самый крупный гонорар? Николай Пинигин:

Ну, сейчас.

Вадим Щеглов:

Вам когда-нибудь приходилось бить человека по лицу? Николай Пинигин:

Да, конечно. Это сейчас Зелёный Луг – мирный район. А тогда мы без кастетов не ходили. Вадим Щеглов:

Чего вы жизни боитесь больше всего? Николай Пинигин:

Нездоровья близких. Вадим Щеглов:

Соцсети – это… Николай Пинигин:

Полезно. Вадим Щеглов:

Когда на Вас повышают голос… Николай Пинигин:

Я не люблю этого. Вадим Щеглов:

Чему Вы можете позавидовать? Николай Пинигин:

Таланту. Вадим Щеглов:

Как Вы относитесь к критике? Николай Пинигин:

Смотря кто критикует.