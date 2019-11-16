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«Это сейчас Зелёный Луг – мирный район. А тогда мы без кастетов не ходили». Николай Пинигин в 12 честных ответах на неожиданные вопросы

16 ноября 2019 17:06
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Режиссёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Классика или современность?

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:
И то, и то.

Вадим Щеглов:
Можно ли простить предательство?

Николай Пинигин:
Можно.

Вадим Щеглов:
В каком своём спектакле Вы бы хотели сыграть?

Николай Пинигин:
Ни в каком.

Вадим Щеглов:
Ваш самый крупный гонорар?

Николай Пинигин:
Ну, сейчас.

«Это сейчас Зелёный Луг – мирный район. А тогда мы без кастетов не ходили». Николай Пинигин в 12 честных ответах на неожиданные вопросы-1

Вадим Щеглов:
Вам когда-нибудь приходилось бить человека по лицу?

Николай Пинигин:
Да, конечно. Это сейчас Зелёный Луг – мирный район. А тогда мы без кастетов не ходили.

Вадим Щеглов:
Чего вы жизни боитесь больше всего?

Николай Пинигин:
Нездоровья близких.

Вадим Щеглов:
Соцсети – это…

Николай Пинигин:
Полезно.

Вадим Щеглов:
Когда на Вас повышают голос…

Николай Пинигин:
Я не люблю этого.

Вадим Щеглов:
Чему Вы можете позавидовать?

Николай Пинигин:
Таланту.

Вадим Щеглов:
Как Вы относитесь к критике?

Николай Пинигин:
Смотря кто критикует.

«Это сейчас Зелёный Луг – мирный район. А тогда мы без кастетов не ходили». Николай Пинигин в 12 честных ответах на неожиданные вопросы-4

Вадим Щеглов:
Вы считаете свой характер скверным?

Николай Пинигин:
Да.

Вадим Щеглов:
Если Вы сорвёте в лотерею «джек-пот», на что потратите деньги?

Николай Пинигин:
Я бы открыл театр свой.

Также в интервью Николай Пинигин рассказал:

– как Станюта подкладывала ему конфетку в карман пиджака

– почему считает Павла Латушко отличным менеджером

– кто и когда пил водку в телестудии на Коммунистической

– куда съехало современное ТВ

– что за пластический спектакль о Шагале поставят в Купаловском

Смотрите 17 ноября в 21.15 на РТР-Беларусь.

# общество # общество # Николай Пинигин

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