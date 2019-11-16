«Это сейчас Зелёный Луг – мирный район. А тогда мы без кастетов не ходили». Николай Пинигин в 12 честных ответах на неожиданные вопросы
Режиссёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Классика или современность?
Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:
И то, и то.
Вадим Щеглов:
Можно ли простить предательство?
Николай Пинигин:
Можно.
Вадим Щеглов:
В каком своём спектакле Вы бы хотели сыграть?
Николай Пинигин:
Ни в каком.
Вадим Щеглов:
Ваш самый крупный гонорар?
Николай Пинигин:
Ну, сейчас.
Вадим Щеглов:
Вам когда-нибудь приходилось бить человека по лицу?
Николай Пинигин:
Да, конечно. Это сейчас Зелёный Луг – мирный район. А тогда мы без кастетов не ходили.
Вадим Щеглов:
Чего вы жизни боитесь больше всего?
Николай Пинигин:
Нездоровья близких.
Вадим Щеглов:
Соцсети – это…
Николай Пинигин:
Полезно.
Вадим Щеглов:
Когда на Вас повышают голос…
Николай Пинигин:
Я не люблю этого.
Вадим Щеглов:
Чему Вы можете позавидовать?
Николай Пинигин:
Таланту.
Вадим Щеглов:
Как Вы относитесь к критике?
Николай Пинигин:
Смотря кто критикует.
Вадим Щеглов:
Вы считаете свой характер скверным?
Николай Пинигин:
Да.
Вадим Щеглов:
Если Вы сорвёте в лотерею «джек-пот», на что потратите деньги?
Николай Пинигин:
Я бы открыл театр свой.
Также в интервью Николай Пинигин рассказал:
– как Станюта подкладывала ему конфетку в карман пиджака
– почему считает Павла Латушко отличным менеджером
– кто и когда пил водку в телестудии на Коммунистической
– куда съехало современное ТВ
– что за пластический спектакль о Шагале поставят в Купаловском
Смотрите 17 ноября в 21.15 на РТР-Беларусь.