Головченко: перевод взаимодействия государства, граждан и бизнеса в цифровой формат – наш приоритет
За три десятилетия работы этот форум по праву стал авторитетной площадкой для демонстрации мировых трендов, обсуждения тенденций и перспектив в IT-сфере, способствуя динамичному движению в цифровое будущее с охватом практически всех cфер нашей жизни.
Это подчеркнул Президент Беларуси в приветствии участникам и гостям Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО», который сегодня открылся в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Деловая программа форума в 2024 году включает порядка 40 тематических мероприятий, около 330 докладов и презентаций. Новейшие решения в области сельского хозяйства, здравоохранения, микроэлектроники и не только. Свыше 260 компаний из 15 стран приехали в Минск, чтобы обменяться передовым опытом. Образовательные инновационные разработки презентуют ведущие вузы нашей страны.
Дмитрий Розов, студент Белорусского национального технического университета:
Это первые 3D-принтера в Беларуси, их производит Научно-технологический парк БНТУ «Политехник». Как можно заметить, довольно качественная сборка. Наши первые аналоги западных принтеров. В принципе, довольно качественная печать, быстрая.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
В эпоху, когда IT-технологии окружают человека практически повсеместно – смартфон или другое мобильное устройство стало незаменимым спутником человека. Наш приоритет – это максимальный перевод взаимодействия государства, граждан и бизнеса в цифровой формат. Это и есть один из важнейших элементов дебюрократизации работы государственного аппарата.
«ТИБО-2024» – это отличная площадка для обмена наработками и опытом внедрения новейших трендов в отрасли экономики. Технологии, которые продемонстрируют в Минске, создают имидж Беларуси как IT-страны.