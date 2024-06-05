Головченко: перевод взаимодействия государства, граждан и бизнеса в цифровой формат – наш приоритет

За три десятилетия работы этот форум по праву стал авторитетной площадкой для демонстрации мировых трендов, обсуждения тенденций и перспектив в IT-сфере, способствуя динамичному движению в цифровое будущее с охватом практически всех cфер нашей жизни.

Это подчеркнул Президент Беларуси в приветствии участникам и гостям Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО», который сегодня открылся в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.