Чтобы сократить время спасения провалившихся под лед, гродненских осводовцев переобули в коньки

Новости Беларуси. Реагировать на подобные случаи можно намного быстрее, уверены в Гродно. Там спасателей ОСВОД поставили на коньки. Теперь их рабочий день начинается с обкатки произвольной программы. Такой способ увеличивает скорость передвижения патрульных по водоему в четыре раза, что значительно увеличивает шансы спасти человека.

У сотрудников Гродненской спасательной станции «Юбилейная» каждое утро начинается с произвольной программы. Проверив оборудование, спасжилеты и акваланги, осводовцы становятся на коньки. 10 минут – обязательная разминка, и только потом – выход на дежурство.

Николай Стогов, моторист спасательной станции «Юбилейная»:

Отрабатываем, конечно. Утром выходим на лед: прокатка, разминка. Для того, чтобы быть всегда готовыми.

Идея поставить спасателей на коньки появилась в 2014 году. Плюсов сразу несколько: патрулировать водоем стало проще, добраться от одного берега до другого можно за считанные минуты, а значит и помощь провалившемуся под лед человеку придет вовремя.

При таком ЧП счет идет на минуты. Помощь необходимо оказать, пока человек держится на плаву. Шансы на спасение значительно сокращаются, если спасатели передвигаются пешком по скользкому льду.

Светлана Карпович, медсестра спасательной станции «Юбилейная»:

5-10 минут человек находится в холодной воде, потом происходят необратимые процессы: начинается переохлаждение, судороги могут происходить, потеря сознания, человек может утонуть.

Местные рыбаки такую инициативу ОСВОДа одобряют. Говорят, наблюдать за синхронным катанием спасателей – одно удовольствие. И всегда приятно осознавать, что они где-то рядом и в случае чего на помощь примчатся за считанные минуты.

Николай Стогов, моторист спасательной станции «Юбилейная»:

Напоминаем, что при себе, находясь на льду, вы должны иметь спасательные средства. И так как лед еще не совсем толстый, то нельзя находиться больше трех человек на одном месте.

Василий Сизорев эти правила знает назубок. Зимней рыбалкой увлекается уже больше 30 лет. Всегда выбирает водоемы, где есть спасательная станция. Но с такой оперативностью осводовцев встречается в первый раз.

Василий Сизорев, рыбак:

Я первый раз вижу, но я считаю, что это нормальное явление. Это быстро добраться к человеку. Пока он будет идти пешком, на коньках быстрее. Быстрее, чем на лыжах, конечно, это мобильно.

Пока на спасательной станции на коньки поставили только одну смену. Предпочтение отдали тем, кто имеет большой опыт катания.

Чтобы стать спасателем-спринтером, нужно как минимум уверенно стоять на коньках. Иначе теряется весь смысл такого патрулирования. Для человека неподготовленного, чтобы добраться до противоположного берега озера, понадобится не меньше часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.