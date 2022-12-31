Голодать весь день не нужно. Как не навредить здоровью новогодним застольем?

Вероника Макаревич, корреспондент:

Буквально через пару часов этот стол будет ломиться от изобилия изысканных блюд и деликатесов. Как провести самую долгожданную ночь в году без вреда для здоровья и не попасть в ловушку скатерти-самобранки, расскажу прямо сейчас.

В томительном ожидании грандиозного застолья не стоит 31 декабря объявлять голодовку. Завтрак, обед и ужин по расписанию – гарант хорошего самочувствия до и после праздников.

Анна Бедрицкая, врач-диетолог:

Нельзя ни в коем случае в этот день винить себя и стрессовать по поводу еды. Дело в том, что, когда мы себя виним, испытываем негативные эмоции, выделяется гормон кортизол, он блокирует жиросжигание и обмен веществ. Поэтому сегодня рядом с новогодним столом я дарю вам прекрасную фразу, которая звучит следующим образом: «Я себя одобряю!»

Чтобы не переесть за праздничным столом, делайте больше перерывов между едой. Караоке, танцы, поход в гости или запуск фейерверка – всегда хорошая идея.

Анна Бедрицкая:

Среди изобилия вкуснейших блюд, которыми мы хотим порадовать наших родных и близких, нужно сделать две вещи: поставить графин с чистой водой, добавить туда несколько долек лимона, может быть, даже мята. И избегать соков и газировки.

Не знаете, чем же еще разнообразить новогоднее меню? Ароматный, сочный салат из белокочанной капусты – то, что нужно. Этот овощ содержит огромное количество клетчатки, которая не даст жирной пище быстро усвоиться и навредить организму.