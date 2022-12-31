Голодать весь день не нужно. Как не навредить здоровью новогодним застольем?
Вероника Макаревич, корреспондент:
Буквально через пару часов этот стол будет ломиться от изобилия изысканных блюд и деликатесов. Как провести самую долгожданную ночь в году без вреда для здоровья и не попасть в ловушку скатерти-самобранки, расскажу прямо сейчас.
В томительном ожидании грандиозного застолья не стоит 31 декабря объявлять голодовку. Завтрак, обед и ужин по расписанию – гарант хорошего самочувствия до и после праздников.
Анна Бедрицкая, врач-диетолог:
Нельзя ни в коем случае в этот день винить себя и стрессовать по поводу еды. Дело в том, что, когда мы себя виним, испытываем негативные эмоции, выделяется гормон кортизол, он блокирует жиросжигание и обмен веществ. Поэтому сегодня рядом с новогодним столом я дарю вам прекрасную фразу, которая звучит следующим образом: «Я себя одобряю!»
Чтобы не переесть за праздничным столом, делайте больше перерывов между едой. Караоке, танцы, поход в гости или запуск фейерверка – всегда хорошая идея.
Анна Бедрицкая:
Среди изобилия вкуснейших блюд, которыми мы хотим порадовать наших родных и близких, нужно сделать две вещи: поставить графин с чистой водой, добавить туда несколько долек лимона, может быть, даже мята. И избегать соков и газировки.
Не знаете, чем же еще разнообразить новогоднее меню? Ароматный, сочный салат из белокочанной капусты – то, что нужно. Этот овощ содержит огромное количество клетчатки, которая не даст жирной пище быстро усвоиться и навредить организму.
Анна Бедрицкая:
Существуют полезные варианты оливье, существуют полезные варианты селедки под шубой. То есть достаточно загуглить «пп оливье», «пп селедка под шубой», «пп котлеты», «пп приготовление курицы». Какие в вашей семье принято ставить на стол блюда. Этот вариант тоже нужно держать на контроле. Если вы используете майонезные салаты – на самом деле, домашний майонез делается очень просто. И так как у нас большое количество салатов, можно приготовить прямо полбаночки, поллитровую баночку домашнего майонеза. Это будет намного полезнее. Я желаю вам всего самого хорошего в новом году, заботьтесь о себе, цените себя, любите себя, целую, обнимаю!
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