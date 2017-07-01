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Год назад ушли миллионы, и появились монеты: как белорусы привыкали к новым деньгам?

01 июля 2017 18:13
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Новости Беларуси. Без нолей. Ровно год сегодня, как в Беларуси состоялась деноминация. В обращение были введены купюры и монеты. Звенящие деньги в новейшей истории страны появились впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный банк изъял из обращения уже 97% банкнот образца 2000-го. В бумажном эквиваленте это почти 400 тонн. Обменять старые деньги на новые всё ещё возможно.

Год назад ушли миллионы, и появились монеты: как белорусы привыкали к новым деньгам? -1

Ровно год назад в кошельках белорусов появились новые деньги. За это время в обращение поступило 114 миллионов купюр нового образца и 335 миллионов монет. Самые популярные банкноты – 10 и 20 рублей. А вот наиболее востребованы экономикой – монеты. Их срок службы гораздо больше бумажных купюр.

Год назад ушли миллионы, и появились монеты: как белорусы привыкали к новым деньгам? -3

Наталья – продавец со стажем, но после деноминации первое время все равно пользовалась калькулятором. 

Наталья Герасимова, продавец: 
У нас были случаи, когда после Нового года старые деньги вышли из оборота, приезжали люди, которые какое-то время не жили в стране и пытались расплатиться старыми деньгами.

После того, как появились монеты, кошельки начали покупать исключительно со специальным карманом.

Александр Лучонок, СТВ:
В сувенирных магазинах большим спросом пользуются магниты. Благодаря им можно проверить подлинная у вас на руках момента или нет, если  монеты настоящие, то они примагнитятся.

Год назад ушли миллионы, и появились монеты: как белорусы привыкали к новым деньгам? -6

К слову, некоторые за этот год придумали куда более оригинальные решения, как и где хранить монеты.

Сегодня на руках у белорусов осталось 214 миллионов экземпляров старых банкнот,

нацбанк изъял из обращения 97 % купюр,

но люди по-прежнему продолжают сдавать старые деньги. Сделать это можно будет до конца 2019, после обменивать будут только в национальном банке.

Год назад ушли миллионы, и появились монеты: как белорусы привыкали к новым деньгам? -9

# общество # Фотофакт # Деньги # Наталья Герасимова

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