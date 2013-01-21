Главный метеоролог Беларуси: Даже в Минске погода существенно отличается в зависимости от района

Многие в четверг опоздали на работу из-за пробок, ну а к концу недели пришли настоящие крещенские морозы. Ведущий программы «Неделя » на СТВ встретился с человеком, который если не делает погоду, то уж точно знает, какой она будет завтра: Дмитрий Рябов — руководитель службы метеопрогнозов - о том, когда же придет весна и каким прогнозам не стоит верить?

Дмитрий, у вас специфическая профессия. Вы всем советуете не забывать дома зонт. А сами сталкивались с такой проблемой: выйдете на улицу, а дождь застанет врасплох?

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

Знаете, бывают и такие случаи. Бывало, когда передавали без существенных осадков, а дожди были немножко сильнее, чем прогнозировалось. Но это такая специфика нашей профессии. Бывает, что погода не оправдывается.

То есть иногда ошибаетесь?

Дмитрий Рябов:

Давайте определим сначала, что такое прогноз погоды. Прогноз погоды - это научное обоснованное предположение о развитии атмосферных процессов. То есть уже в слове прогноз есть какая-то ошибка. И чем больше срок расчетов, тем эта ошибка увеличивается. Поэтому прогноз погоды на сутки оправдывается на 95-96%, на трое суток - 87-90%, на неделю где-то на 85%, а на месяц 70%. Чем больше срок, тем меньше оправдываемость прогноза.

А вот снегопад, который мы видели на неделе и из-за которого мы все в этот день опоздали на работу. Вы за сколько знали о нем?

Дмитрий Рябов:

Снегопад пришел к нам в четверг. А начался он, честно говоря, в среду с Брестской области, а в дальнейшем переместился на большую часть нашей страны. Мы уже знали в начале недели о том, что этот циклон придет на территорию нашей республики в таких масштабах. Было выписано штормовое предупреждение и в дальнейшем оно подтверждалось. Это было и в прогнозах погоды (что ухудшаются погодные условия).

А вот как это работает? У вас в телефонной книге мобильного есть номера мэров городов, спасателей, главных коммунальщиков, которым вы тут же наберете, может быть даже среди ночи? Бывают такие ситуации?

Дмитрий Рябов:

Бывают. Это все задействовано на дежурном синоптике. У нас их два человека. Они ходят в смену, дежурят круглосуточно. Есть такой термин - гидрометеорологическая безопасность страны. То есть своевременно, с наибольшей заблаговременностью предупредить население, руководство страны об ожидаемом опасном явлении. К сожалению, остановить это мы не можем, но можем предпринять какие-то действия для того, чтобы минимизировать ущерб и, самое главное, избежать человеческих жертв.

С климатом нам не повезло.

Дмитрий Рябов:

Нет, я считаю наоборот. С климатом очень повезло! Потому что мы находимся в центре Европы, далеко от морей, океанов и у нас нет гор. Почему? Потому что пока циклоны дойдут, например с Атлантики, они свою силу, энергию выльют в Европе - в той же самой Германии, Франции или в Прибалтике. И только потом уже в более ослабленном варианте приходут к нам.

Поэтому американских торнадо у нас вряд ли стоит ожидать?

Дмитрий Рябов:

Торнадо ожидать не стоит. Но в последнее время участились, особенно по востоку нашей республики в летний засушливый период, смерчи.

Сейчас в Америке, в Австралии наблюдаются лесные пожары. В России несколько лет назад мы наблюдали жуткие засухи. Некоторые считают, что это на самом деле климатическое оружие. Разделяете ли вы эту точку зрения? Нельзя спровоцировать катаклизмы в таком масштабе?

Дмитрий Рябов:

Нет, я в это не верю. Для того, чтобы создать какой-то циклон или торнадо, чтобы добиться погоды как в Австралии - они там изнывают от жары, чтобы добиться такого оружия, представляете сколько необходимо энергии! Или чтобы создать ураганы, которые в Америке. Человечество пока, к сожалению, к этому не готово. Поэтому я считаю, что это из теории фантастики. Вряд ли человечество, по крайне мере в ближайшее время, дойдет до этого.

На одном довольно известном российском сайте я нашел информацию о том, что некоторые организации могут создать комфортную погоду (разогнать облака, например, чтобы было солнечно) на определенный промежуток времени. Указана даже цена вопроса. Стоит верить в это?

Дмитрий Рябов:

Да, в России занимаются разгоном облаков. Существует определенная служба, особенно когда праздники на Красной площади. Она занимается разгоном туч.

Но там даже на корпоративы предлагают!

Дмитрий Рябов:

Это очень дорого стоит. Мы даже в нашем Гидрометцентре прорабатывали этот вопрос для того, чтобы в случае республиканских праздников пытаться разогнать облака. Но эти службы не дают 100%, что они справятся с работой. Все зависит от погодных условий. Если какая-то облачность с прояснением - есть вероятность, но когда идет циклон и ширина атмосферного фронта от 100 до 300 км, то разогнать это не представляется возможным. Кстати, если говорить про изменение климата, то он существенно поменялся с 1989 года. Климат сместился с юга где-то на 100 км. То, что было севером Украины - сейчас юг нашей республики. И сейчас там уже выращивают те культуры, которые любят больше тепла. Те же самые персики, виноград.

Так это хорошо! Скоро в Витебской области будем арбузы выращивать.

Дмитрий Рябов:

Выращивают. И я знаю, они хорошо вызревают. Многие мои знакомые выращивают арбузы, дыни, которые действительно сочные.

А вот увеличилось количество сильных ливней, гроз...

Почему вы так прогнозируете - сильный ливень будет в Минске. Действительно, Немигу опять заливает, а в Сухарево солнце светит. Казалось бы, всего 5 км каких-то...

Дмитрий Рябов:

Есть такой термин - климат мегаполиса. То есть в городе существенно отличается погода в зависимости от района. Например, разница в температуре по Минску составляет 2-3 градуса. Самые теплые районы Минска - Центральный и Заводской. Последний - понятно почему. Потому что там где фабрики, заводы, идет дополнительное тепло и распространяется по всему району. Самые холодные - спальные районы. Там практически как в трубе - постоянно дуют ветра, постоянно холодно. Если вы, например, приехали из Малиновки или Сухарево в центр, погода будет совершенно другая. Также идет распределение осадков, особенно в летнее время.

Вы сейчас подсказываете бизнес-информацию для риелторов, где квартира может быть дороже, а где дешевле.

Дмитрий Рябов:

Да, от этого также может зависеть цена. Также может отличаться и по осадкам. В центра и на Немиге идет сильный дождь, а на востоке, например, дождя нет. Все дожди, особенно летом, идут локально. Они могут идти с запада, через Малиновку, а над другим районом обостриться, вылить полнормы месячных осадков и уйти. Кстати, особенно летом при температуре +25ºС с территории республики испаряется по своему объему озеро Нарочь. А потом это все дело, 60 тысяч цистерн, поднимается вечером, в ночные часы и наблюдаются грозы. Для прогноза погоды необходимо учитывать буквально все элементы.

Все равно вы всем не угодите и найдутся люди, которые будут вас ругать. Кстати, на улице, в подъезде, в транспорте вас люди не останавливают - поблагодарить или поругать?

Дмитрий Рябов:

Знаете, в большей степени благодарят. Бывает, что останавливают. Но практически в 99% случаев им нужны консультации. Особенно в весенний период. У женщин - дачи, они спрашивают, когда садить, когда заморозки. Зная прогноз, я говорю, подождите там неделю или две. А мужчины спрашивают, какое будет давление, ветер. Особенно рыбаки, чтобы решить, ехать на рыбалку или нет.

Поэтому в социальных сетях у вас несколько тысяч друзей?

Дмитрий Рябов:

Может и поэтому. Но в социальных сетях я пытаюсь общаться в основном по специальности. Потому что там много друзей синоптиков, метеорологов. Ну и еще один из фактов то, что в интернете очень много недостоверной информации, которая касается метеорологии, прогнозов.

Порой сталкиваешься с совершенно противоположными прогнозами. У вас есть черный список сайтов?

Дмитрий Рябов:

Мы знаем те сайты, которым нельзя верить. Там прогнозы погоды составляются без участия человека. Туда просто подставляются метеорологические элементы и компьютер автоматом рассчитывает все и выдает среднее на сайт.

Какому конкретно верить? Только вам - Гидрометцентру? Ведь только у вас монополия на это.

Дмитрий Рябов:

Да. Прогнозами погоды, штормовыми предупреждениям в нашей республике занимается только Республиканский Гидрометеорологический центр.

Все остальные мошенники?

Дмитрий Рябов:

Все остальные - не знаю кто они там. Посоветовал бы людям, которые ездят в командировки за границу, в сопредельные государства отдохнуть, обращать внимание на то, что в каждом государстве есть своя метеослужба. У каждой метеослужбы есть свой сайт. Не поленитесь, зайдите. Прогноз погоды - это скоропортящийся продукт. Когда вы покупаете какой-то продукт, какую-то технику, вы смотрите, кто производитель, какие технические условия. То же самое и прогноз погоды. Посмотрите, кто его сделал, откуда он пришел, насколько он достоверный.

И самый главный, последний вопрос - когда все это растает? Или может еще нападает? Или морозы ударят под конец зимы?

Дмитрий Рябов:

Про конец зимы пока говорить не будем. Расскажу, что нас ждет в январе. Оттепельной погоды до конца января не будет. Будет стоять умеренная погода. В ночные часы температура воздуха будет от -13 до -20ºС. При длительном прояснении до -23ºС. Почему при прояснениях? Потому что когда стоят облака, температура в среднем -15ºС. Как только облака разрывает, сразу начинает поступать более холодный воздух и температура в среднем падает на 7-10ºС. Но преобладающая температура воздуха, которая ожидается, от -5 до -10ºС. По южным регионам будет немножко теплее - где-то на 3-4ºС. Это в Брестской и Гомельской областях.