Главный атрибут 8 марта: какие цветы пользуются спросом у белорусов, и как их выращивают в стране?

Новости Беларуси. Бизнес, который цветет. Накануне Международного женского дня белорусские производители готовят на продажу главный атрибут предстоящего праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Технологию выращивания роз Татьяна Гурина за время работы цветоводом изучила детально. Как-никак, пятилетний опыт. Кстати, успела убедиться: цветы из белорусских теплиц стоят дольше и ничуть не уступают импортным.

Татьяна Гурина, цветовод агрокомбината «Ждановичи»:

Пока они едут из-за границы, их, конечно, обрабатывают специально, чтобы они доехали, и срезают их более закрытыми. А у нас уже распущенные, свежие розы.

Чтобы роза зацвела и попала в магазин, требуется около двух месяцев. Процесс выращивания полностью автоматизирован, только срезают цветы вручную – ведь делать это нужно бережно.

Александр Лучонок, СТВ:

Розы выращивают при температуре около 20 градусов тепла. Поэтому обязательные условия: благоприятный климат, свет, ежедневный контроль за технологическими процессами и защита от вредителей. Для этого используют вот такие мониторинговые ловушки с феромонами.

Ведь если поражен один куст, под угрозой вся теплица.

Диана Гришкина, мастер защищенного грунта агрокомбината «Ждановичи»:

Так, на кусте сразу тяжело определить, есть ли вредители. Желтый свет их привлекает. Применяем средства защиты. Добавляем биометод, где это необходимо. Это полезные жучки, которые убирают ненужных.

После теплицы и перед отправкой в магазины каждый цветок проходит сортировку. Лишь 2-3 % от всей продукции агрокомбината утилизируется.

Игорь Гурский, начальник производства продукции агрокомбината «Ждановичи»:

Сортировщики развешивают на сортировочную линию, и машина сама определяет. Сортировщик отбраковывает поломанную розу.

Владельцы теплиц о себестоимости букетов умалчивают. Однако период праздников, говорят, самый прибыльный в году.

Ирина Трусевич, начальник торгового отдела агрокомбината «Ждановичи»:

Нашим предприятием на рынок Беларуси будет поставлено с 4 по 8 марта более 100 тысяч роз, цветочной продукции. Это 12 наименований роз, выращенных нашим предприятием по голландской технологии.