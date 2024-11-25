Средства ПВО РФ уничтожили 8 баллистических ракет за сутки

За сутки российские ПВО уничтожили 8 баллистических ракет, 6 управляемых бомб JDAM и 45 беспилотников. Об этом пишет РИА Новости.

При этом по украинским военным аэродромам и энергетическим объектам наносила удары авиация и артиллерия. Потери ВСУ составляют более 1,3 тысячи человек и 30 единиц техники.

Всего с момента начала спецоперации Украина потеряла: