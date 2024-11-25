Средства ПВО РФ уничтожили 8 баллистических ракет за сутки

За сутки российские ПВО уничтожили 8 баллистических ракет, 6 управляемых бомб JDAM и 45 беспилотников. Об этом пишет РИА Новости.
При этом по украинским военным аэродромам и энергетическим объектам наносила удары авиация и артиллерия. Потери ВСУ составляют более 1,3 тысячи человек и 30 единиц техники.
Всего с момента начала спецоперации Украина потеряла:
- 649 самолетов;
- 283 вертолета;
- 36 648 беспилотников;
- 586 систем противовоздушной обороны;
- 19 501 танк и бронемашина;
- 1 492 реактивные системы залпового огня;
- 18 502 артиллерийских орудия и миномета;
- 28 718 единиц военной техники.