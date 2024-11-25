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Средства ПВО РФ уничтожили 8 баллистических ракет за сутки

25 ноября 2024 13:42
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За сутки российские ПВО уничтожили 8 баллистических ракет, 6 управляемых бомб JDAM и 45 беспилотников. Об этом пишет РИА Новости.

При этом по украинским военным аэродромам и энергетическим объектам наносила удары авиация и артиллерия. Потери ВСУ составляют более 1,3 тысячи человек и 30 единиц техники.

Всего с момента начала спецоперации Украина потеряла:

  • 649 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 36 648 беспилотников;
  • 586 систем противовоздушной обороны;
  • 19 501 танк и бронемашина;
  • 1 492 реактивные системы залпового огня;
  • 18 502 артиллерийских орудия и миномета;
  • 28 718 единиц военной техники.
# Международная политика # Оружие и боеприпасы

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