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В Красном море затонула яхта с туристами

25 ноября 2024 13:35
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В Египте в Красном море затонула яхта с туристами. Это произошло в районе коралловых рифов у побережья города Марса-эль-Алам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту находились 14 членов экипажа и 31 турист. Об их гражданстве информации пока нет.

В Красном море затонула яхта с туристами-2

Как сообщили местные власти, судно вышло в дайвинг-путешествие накануне и сегодня утром подало сигнал бедствия и связь с экипажем прервалась. Во время спасательной операции, в которой участвуют несколько военных катеров и вертолет, удалось достать из воды 28 человек, поиск остальных продолжается. Пока неизвестно, что послужило причиной крушения судна.

# ЧП

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