У сборной Беларуси первая медаль стартового этапа Кубка России по лыжным гонкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования принимает горный поселок Вершина Теи в Хакасии.

В спринте свободным стилем на вторую ступень пьедестала поднялась Анна Королева. Лидер женской сборной преодолела квалификацию, стала второй в четвертьфинале и полуфинале. В финале Королева уступила лишь Анастасии Фалеевой из Татарстана. Еще одна белоруска Ульяна Хомич не прошла квалификацию. В мужском спринте не справились с этой задачей белорусы Роман Елетнов и Даниил Сенькевич. Первый этап Кубка России завершится завтра, 26 ноября, гонками с раздельного старта свободным стилем.