«Гигиена информации должна быть. Нельзя в водопровод пускать канализацию». Анонс программы «В обстановке мира»

Новости Беларуси. Слово как оружие массового поражения, и кто ответит за распространение недостоверных новостей в социальных сетях? Надежная защита информационного пространства как составная часть национальной безопасности.

Откровенный разговор о силе слова и традициях милосердия. События, факты, рассуждения о самом важном – что за минувшие семь дней произошло в стране и мире.