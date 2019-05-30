«Гигиена информации должна быть. Нельзя в водопровод пускать канализацию». Анонс программы «В обстановке мира»
Новости Беларуси. Слово как оружие массового поражения, и кто ответит за распространение недостоверных новостей в социальных сетях? Надежная защита информационного пространства как составная часть национальной безопасности.
Откровенный разговор о силе слова и традициях милосердия. События, факты, рассуждения о самом важном – что за минувшие семь дней произошло в стране и мире.
Інфармацыя сёння становіцца сапраўды зброяй.
Гигиена информации должна иметь место быть. Нельзя в водопровод пускать канализацию.
Скажите, вы назовете того человека доктором, который зеленкой мажет царапину?
Хачу нагадаць адну беларускую мудрасць: «У хлусні кароткія ногі».
Обмен мнениями за экспертным столом смотрите в программе «В обстановке мира» сразу после информационного канала на СТВ.