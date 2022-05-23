«Об этом стоит говорить». Как не стать жертвой телефонных мошенников?

Новости Беларуси. Хищение денег с карт и мошенничество по телефону. В Минской области отмечается спад случаев киберпреступлений. С начала 2022 года их зарегистрировано около 500, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Хищениями в интернете занимаются лица различного возраста, но иногда во взрослые игры с законом втягиваются и дети. С начала года выявлено восемь таких преступлений с участием несовершеннолетних. В Минской области правоохранители регулярно информируют подростков и их родителей, напоминая о мерах предосторожности и ответственности за нарушения. Основная масса телефонных мошенничеств осуществлялась с территории Украины. Что важно знать, чтобы вас не обманули, читайте здесь.

Александр Грицук, начальник управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД Миноблисполкома:

Министерством внутренних дел Республики Беларусь проводится кибердекада под названием «Кибердети». Оно включает в себя беседы как со школьниками, молодежью, так и с родителями, также демонстрацию видеороликов, распространение профилактической информации, единый стол буклетов.

Игорь Домарацкий, начальник отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков следственного управления УСК по Минской области:

Без профилактической работы, обучения нашего населения, освещения способов и обстоятельств совершения отдельных преступлений мы не сможем противопоставить исключительно нашу работу киберпреступникам. Потому что зачастую основной причиной совершения этих преступлений является малая грамотность цифровая, финансовая, компьютерная нашего населения, поэтому об этом стоит говорить.