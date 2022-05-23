«Посещение «Линии Сталина», кинотеатры». Каким будет отдых в летних лагерях в этом сезоне?

Новости Беларуси. В центральном регионе до 25 мая идет приемка лагерей. В этом сезоне планируют оздоровить почти 63 тысячи школьников. Откроется более 1 000 лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Вилейском районе планируют оздоровить тысячу ребят. На базе школ, гимназий и учреждений дополнительного образования организуют 27 лагерей с дневным пребыванием. Педагоги приготовили для учеников мастер-классы, спортивные мероприятия и культурную программу.

Ольга Потанейко, инспектор управления по образованию, спорту и туризму Вилейского райисполкома:

Наша воспитательная работа и наши все мероприятия в лагерях будут направлены на гражданско-патриотическое воспитание. Посещение экскурсионных маршрутов, посещение «Линии Сталина», кинотеатры, просмотры фильмов. Наши все школы готовы принять всех желающих детей, готовы проекты, интересные планы. Также организована работа лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием и лагерей, организованных на базе спортивных учреждений образования.