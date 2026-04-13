МВД выявило коррупцию на пяти сельхозпредприятиях Минщины во время подготовки к посевной

МВД продолжает целенаправленную работу по обеспечению экономической безопасности страны. В Минской области сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями усилили контроль за расходованием средств, направленных на обслуживание и ремонт сельхозтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В период подготовки к посевной оперативники выявили факты системной деловой коррупции сразу на пяти предприятиях АПК в разных регионах страны.