МВД выявило коррупцию на пяти сельхозпредприятиях Минщины во время подготовки к посевной

МВД продолжает целенаправленную работу по обеспечению экономической безопасности страны. В Минской области сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями усилили контроль за расходованием средств, направленных на обслуживание и ремонт сельхозтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В период подготовки к посевной оперативники выявили факты системной деловой коррупции сразу на пяти предприятиях АПК в разных регионах страны.
Вячеслав Порганаев, начальник отдела УБЭП УВД Минского облисполкома:
Установлено, что 46-летний учредитель частного предприятия на территории Минщины, специализирующегося на ремонте тракторной техники, в целях постоянного получения заказов от вышеперечисленных субъектов хозяйствования, использовал систему финансового поощрения. Так, руководители предприятия и заказчиков систематически получали денежное вознаграждение в размере 5 % от суммы, указанной в актах выполненных работ. Фигуранты задержаны, на их имущество наложен арест. В отношении должностных лиц сельскохозяйственных предприятий возбуждены уголовные дела за получение взятки.
Следственно-оперативные группы продолжают работу: изучают финансовые документы, проверяют контрагентов, анализируют движение средств. В МВД подчеркивают – борьба с деловой коррупцией в агропромышленном комплексе – одно из приоритетных направлений. В период посевной риски злоупотреблений возрастают, поэтому контроль за расходованием бюджетных средств усиливается.