Прямой эфир

Генсек СНГ: предпринимаются меры для полного снятия ограничений во взаимной торговле

03 октября 2023 07:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Охрана общих границ СНГ, сотрудничество в сфере образования и юстиции. В Минске проходит очередное заседание Совета постпредов Содружества Независимых Государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генсек СНГ: предпринимаются меры для полного снятия ограничений во взаимной торговле-1

Всего в повестке семь вопросов. В условиях, когда на страны оказывается давление коллективного Запада, как никогда важно сплотиться, преодолевая вызовы для общего экономического пространства. Поэтому со счетов не списывается тема свободной торговли в рамках действующих договоренностей.

Генсек СНГ: предпринимаются меры для полного снятия ограничений во взаимной торговле-4

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:
Несмотря на то, что договор существенным образом способствовал увеличению объемов взаимной торговли, снял многие ограничения, отдельные препятствия для осуществления подлинной свободной торговли остаются. Те или иные государства периодически прибегают к ограничительным мерам. Но информация вроде бы обоснованная – защита национальных интересов, собственных интересов. Но Исполком СНГ, представители соответствующих структур, Министерства экономики, финансов предпринимают совместные меры для полного снятия ограничений во взаимной торговле. Мы надеемся, что эта работа приведет к желаемым результатам.

Генсек СНГ: предпринимаются меры для полного снятия ограничений во взаимной торговле-7

В Минске обсуждается и подготовка к предстоящим заседаниям глав государств и правительств стран СНГ, которые пройдут в октябре в Бишкеке. Уже известно, что в Кыргызстане не будет представителей Украины и Молдовы, хотя де-юре они входят в состав Содружества Независимых Государств.

# СНГ # общество # Сергей Лебедев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Академии наук стартует форум «Россия и Беларусь: общая история, общая судьба»
03 октября 2023 07:17

В Академии наук стартует форум «Россия и Беларусь: общая история, общая судьба»

Победители конкурсов в рамках Национального фестиваля архитектуры станут известны 21 октября
03 октября 2023 07:02

Победители конкурсов в рамках Национального фестиваля архитектуры станут известны 21 октября

Занятия по мобилизационной готовности пройдут в Беларуси с 3 по 6 октября
03 октября 2023 06:59

Занятия по мобилизационной готовности пройдут в Беларуси с 3 по 6 октября