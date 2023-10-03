Генсек СНГ: предпринимаются меры для полного снятия ограничений во взаимной торговле

Охрана общих границ СНГ, сотрудничество в сфере образования и юстиции. В Минске проходит очередное заседание Совета постпредов Содружества Независимых Государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в повестке семь вопросов. В условиях, когда на страны оказывается давление коллективного Запада, как никогда важно сплотиться, преодолевая вызовы для общего экономического пространства. Поэтому со счетов не списывается тема свободной торговли в рамках действующих договоренностей.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:

Несмотря на то, что договор существенным образом способствовал увеличению объемов взаимной торговли, снял многие ограничения, отдельные препятствия для осуществления подлинной свободной торговли остаются. Те или иные государства периодически прибегают к ограничительным мерам. Но информация вроде бы обоснованная – защита национальных интересов, собственных интересов. Но Исполком СНГ, представители соответствующих структур, Министерства экономики, финансов предпринимают совместные меры для полного снятия ограничений во взаимной торговле. Мы надеемся, что эта работа приведет к желаемым результатам.