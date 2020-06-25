Генпрокуратура проводит проверку по поводу качества воды в Минске

Новости Беларуси. Генеральная прокуратура проводит проверку в связи с многочисленными обращениями граждан о плохом качестве питьевой воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По ее итогам будет дана оценка работе источников и систем водоснабжения, действиям должностных лиц.

По оперативной информации, 111 ранее проблемных домов уже получают воду, которая не имеет запахов и каких-либо отклонений.

Аварий, которые могли бы очевидно вызвать проблемы с водой в Минске, не зафиксировано. Напомним, проблемы с водой начались накануне, сразу в двух районах столицы – Московском и Фрунзенском. Жители жаловались на неприятный запах воды, текущей из крана. Работы велись всю ночь и продолжаются до сих пор.

Санитарные службы города взяли необходимые пробы и не обнаружили в них опасных веществ. И тем не менее, пить такую воду пока нельзя. Её можно использовать только для хозяйственно-бытовых нужд. Качество воды – на круглосуточном контроле.