Геноцид, произошедший в Беларуси, не должен повториться. О чём говорила белорусская молодёжь в Хатыни?

Новости Беларуси. 22 марта 1943 года произошла трагедия, навсегда оставшаяся в сердцах белорусов. В преддверии Дня памяти жертв Хатыни БРСМ провел открытый диалог «Хатынь – святыня исторической памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дискуссия объединила молодежь и представителей старшего поколения, в том числе создателей и хранителей мемориала.

Встреча стала своеобразным стартом в реализации инициативы студенческих отрядов по созданию на территории комплекса полноценного музея. Его строительство станет Всебелорусской молодежной стройкой. Участники озвучили свои идеи и предложения относительно будущей модернизации мемориала.

Галина Левина, архитектор, лауреат государственной премии Беларуси:

Важно, чтобы этот порыв, который есть у молодежи, чтобы он был осознанный, чтобы он был основан на глубоких знаниях истории и Хатыни и истории создания мемориала. Тогда мы сможем говорить о достойных результатах и откроем миру новую страницу.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Сегодня мы вместе с нашими крупнейшими общественными объединениями пришли к пониманию, что необходимо в очередной раз дать сигнал европейскому сообществу, да и не только – всей международной общественности, об опасности проявления национализма. О том, что геноцид, произошедший на территории нашей страны 79 лет назад, никогда не должен повториться.