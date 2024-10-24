Геноцид белорусского народа. Узнали новые подробности о расследовании

Преступления без срока давности. Продолжается расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа. И практически с каждым новым днем открываются все новые страшные подробности, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Уже допрошено более 18 тысяч свидетелей. Благодаря их показаниям и архивным данным найдено 140 ранее неизвестных мест массового уничтожения людей. Жуткие цифры сегодня во время круглого стола в Гомельском университете имени Скорины озвучил генеральный прокурор нашей страны. На встречу пригласили педагогов и студентов вуза. По словам Андрея Шведа, масштабы преступлений нацистов и их пособников оказались значительно больше, чем об этом говорили в советский период. За время оккупации в Беларуси было уничтожено более 3 миллионов человек, 280 деревень повторили судьбу Хатыни, 380 тысяч граждан угнали в плен.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Фашизм как явление – оно всегда влечет за собой массовое уничтожение людей. Когда люди начинают понимать – почему изменники Родины, предатели убивали и мучили своих же сограждан, тогда становится понятно – почему в наши дни происходят эти страшные вещи. Например, в отношении мигрантов, которых также мучают, пытают и убивают. Военнослужащие с запредельных государств делали это с такой же жестокостью, как делали нацисты и их пособники.

Прокуратура получила полный доступ к российским архивам, где хранятся сотни неизученных документов на немецком языке. Чтобы их проанализировать понадобится минимум 5 лет, но эта работа будет выполнена до конца. В истории оккупации Беларуси не должно остаться белых пятен.