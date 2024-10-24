Геноцид белорусского народа. Узнали новые подробности о расследовании

Преступления без срока давности. Продолжается расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа. И практически с каждым новым днем открываются все новые страшные подробности, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Преступления без срока давности. Продолжается расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа. И практически с каждым новым днем открываются все новые страшные подробности, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Уже допрошено более 18 тысяч свидетелей. Благодаря их показаниям и архивным данным найдено 140 ранее неизвестных мест массового уничтожения людей. Жуткие цифры сегодня во время круглого стола в Гомельском университете имени Скорины озвучил генеральный прокурор нашей страны. На встречу пригласили педагогов и студентов вуза.
По словам Андрея Шведа, масштабы преступлений нацистов и их пособников оказались значительно больше, чем об этом говорили в советский период. За время оккупации в Беларуси было уничтожено более 3 миллионов человек, 280 деревень повторили судьбу Хатыни, 380 тысяч граждан угнали в плен.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Фашизм как явление – оно всегда влечет за собой массовое уничтожение людей. Когда люди начинают понимать – почему изменники Родины, предатели убивали и мучили своих же сограждан, тогда становится понятно – почему в наши дни происходят эти страшные вещи. Например, в отношении мигрантов, которых также мучают, пытают и убивают. Военнослужащие с запредельных государств делали это с такой же жестокостью, как делали нацисты и их пособники.
Прокуратура получила полный доступ к российским архивам, где хранятся сотни неизученных документов на немецком языке. Чтобы их проанализировать понадобится минимум 5 лет, но эта работа будет выполнена до конца. В истории оккупации Беларуси не должно остаться белых пятен.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларуси:
Это особая тема, которая касается практически каждого региона Беларуси. Есть моменты, которые неудобные для наших соседей, так и политических оппонентов белорусской власти. Потому что еще в 1990 годах было абсолютно осмысленное стремление сделать героями белорусского народа, тех коллаборационистов, которые сотрудничали в годы оккупации с немцами.
Участники круглого стола узнали о подробностях массового уничтожения людей в Ченковском лесу, а также о национальном научном проекте «Геноцид гражданского населения БССР в годы Великой Отечественной войны». Ознакомились и с фотодокументальной выставкой «Коллаборанты. Преступление и наказание».