Геннадий Соловей о работе белорусских учёных: «Будем концептуально развивать сотрудничество»

Геннадий Соловей, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

Институт для области нашей важен. Мы и дальше будем концептуально это развивать сотрудничество. Конечно, мы должны учитывать и предрасположенность почв, которые по накоплению тех или иных радионуклидов... Когда проводилось, мы изучали, и докладывалась информация, что не всегда эти земли пригодны для выращивания, и мы должны это учитывать.