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Геннадий Соловей о работе белорусских учёных: «Будем концептуально развивать сотрудничество»

29 июля 2020 09:32
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Новости Беларуси. Белорусские учёные работают над созданием системы контроля уровня радиационного фона с использованием дронов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Геннадий Соловей о работе белорусских учёных: «Будем концептуально развивать сотрудничество»-1

Белорусские учёные работают над созданием дронов-дозиметристов

Кроме того, исследования белорусских учёных позволяют успешно развивать экономику на землях, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Геннадий Соловей о работе белорусских учёных: «Будем концептуально развивать сотрудничество»-4

Геннадий Соловей, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:
Институт для области нашей важен. Мы и дальше будем концептуально это развивать сотрудничество. Конечно, мы должны учитывать и предрасположенность почв, которые по накоплению тех или иных радионуклидов... Когда проводилось, мы изучали, и докладывалась информация, что не всегда эти земли пригодны для выращивания, и мы должны это учитывать.

# Белорусская наука # общество # Геннадий Соловей # Фотофакт

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