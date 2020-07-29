Геннадий Соловей о работе белорусских учёных: «Будем концептуально развивать сотрудничество»

Новости Беларуси. Белорусские учёные работают над созданием системы контроля уровня радиационного фона с использованием дронов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские учёные работают над созданием системы контроля уровня радиационного фона с использованием дронов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусские учёные работают над созданием дронов-дозиметристов
Кроме того, исследования белорусских учёных позволяют успешно развивать экономику на землях, пострадавших от аварии на ЧАЭС.
Геннадий Соловей, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:
Институт для области нашей важен. Мы и дальше будем концептуально это развивать сотрудничество. Конечно, мы должны учитывать и предрасположенность почв, которые по накоплению тех или иных радионуклидов... Когда проводилось, мы изучали, и докладывалась информация, что не всегда эти земли пригодны для выращивания, и мы должны это учитывать.