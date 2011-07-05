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  • Геннадий Пасевин назначен на должность главы Администрации Советского района Минска, Игорь Карпенко – зампредседателя Мингорисполкома

Геннадий Пасевин назначен на должность главы Администрации Советского района Минска, Игорь Карпенко – зампредседателя Мингорисполкома

05 июля 2011 09:49
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Ранее он руководил крупным предприятием строительного профиля.

Заместителем председателя Мингорисполкома стал Игорь Карпенко (председатель постоянной комиссии по международным делам и связям в СНГ Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь). Он будет курировать социальную сферу и в своей профессиональной деятельности планирует сделать ставку на неиспользованные резервы идеологической вертикали, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:
От экономики зависит и наполняемость бюджета, деятельность всей социальной сферы, которую мне придется курировать, поэтому надо попытаться наладить взаимодействие с общественностью, которое бы нам позволило более эффективно работать.

# общество # Отставки и назначения в Беларуси

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