Геннадий Пасевин назначен на должность главы Администрации Советского района Минска, Игорь Карпенко – зампредседателя Мингорисполкома

Ранее он руководил крупным предприятием строительного профиля.

Заместителем председателя Мингорисполкома стал Игорь Карпенко (председатель постоянной комиссии по международным делам и связям в СНГ Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь). Он будет курировать социальную сферу и в своей профессиональной деятельности планирует сделать ставку на неиспользованные резервы идеологической вертикали, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:

От экономики зависит и наполняемость бюджета, деятельность всей социальной сферы, которую мне придется курировать, поэтому надо попытаться наладить взаимодействие с общественностью, которое бы нам позволило более эффективно работать.