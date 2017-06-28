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Генеральная репетиция парада пройдет 28 июня, движение транспорта ограничат

28 июня 2017 06:33
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Новости Беларуси. Минчане и гости столицы 28 июня станут свидетелями ночной тренировки к параду, приуроченному ко Дню Независимости. Генеральная репетиция начнется в 22 часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году будет задействовано около 220 единиц техники. Среди них – новинки отечественного военпрома – бронированные автомобили «Кайман» и «Волат». Впервые по столичному проспекту пройдут войска территориальной обороны и представители всех механизированных бригад. Колонна растянется почти на 3 километра. Достойное место займет в этом празднике и авиация.

В связи с проведением репетиции парада в районе проспекта Машерова будет ограничено движение транспорта и парковка.

# общество # День Независимости

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