Гендиректор научно-практического центра по продовольствию НАН Беларуси рассказал, сколько в колбасе мяса и почему молоко может «жить» полгода?

Новости Беларуси. О национальных гастрономических пристрастиях ведущий программе «Неделя» на СТВ спросил у главного белорусского ученого в этой сфере. Зенон Ловкис — руководитель научно-практического центра по продовольствию Национальной академии наук. Итак, что мы едим, а чего не стоит и пробовать?

Зенон Валентинович, а почему колбаса не всегда пахнет мясом? Или даже чаще не пахнет мясом. Это правильно или нет?

Зенон Ловкис, генеральный директор научно-практического центра по продовольствию:

Знаете, то, что мы предлагаем, ту рецептуру, колбаса, изготовленная по ГОСТу, и пахнет колбасой, и действительно там имеется мясо - более 30% мы гарантируем. Другое дело, что сейчас разрешено многим предприятиям, в том числе и торговли, производить такую же продукцию по техническим условиям, которые они сами разрабатывают и утверждают. И проходит такое утверждение, где, конечно же, нет небезопасных продуктов.

Действительно ли запах - главный критерий качества? Можно определить, если пахнет колбаса мясом, значит нужно покупать, а не пахнет - не нужно.

Зенон Ловкис:

Надо все-таки посмотреть. Посмотреть и наличие, и состав колбасы, потому что сейчас можно задать любой запах, любой цвет. И вот эти пользуются.

То есть, если колбаса пахнет мясом, то не обязательно, что мясо там есть?

Зенон Ловкис:

Абсолютно. Мы как раз сейчас занимаемся и разрабатываем стандарт. Уже в ближайшем времени мы ответим на этот вопрос: действительно запах мяса - это мясо или это все-таки искусственный.

В вашем институт работаю люди совершенно уникальной, ни с чем не сравнимой профессии - дегустаторы. А они что, на работу голодными должны приходить или как? Ведь сытый человек вряд ли оценит вкус или запах.

Зенон Ловкис:

Когда планируется дегустация, да, конечно, за день до этого дегустатор должен себя подготовить. Происходить дегустация, скажем, кондитерских изделий. Это обилие сладостей всяких. Очевидно, что утром не надо насыщать свой организм такой продукцией, чтобы потом более чувствительно воспринимать все.

Если бы мы сейчас подошли к столу среднестатистического белоруса, что бы вы оттуда однозначно изъяли, а что бы вы туда добавили?

Зенон Ловкис:

У нас есть предупреждение, что 30% белорусов уже склонны к ожирению. Уже мы работаем над продуктами, которые предостерегают, так можно сказать, нашего человека от ожирения. Нам надо, верное, проводить определенную даже политическую, законодательную работу.

Сразу воспоминание из моего советского детства. Я очень хорошо помню, что по четвергам в столовых обязательно был рыбный день. Почему сейчас такого нет?

Зенон Ловкис:

рыбы достаточно в Беларуси. Хотя, рекомендации тоже не учитываются. Нужно, чтобы половина была морской, половина речной, чтобы полноценная. В плане годового потребления нормы, в Беларуси все нормально с рыбой.

Скажите, а как такое может быть, чтобы, предположим, у молока был срок годности 3 или даже 6 месяцев? Стоит такое молоко покупать? Я вот опасаюсь. В моем понимании молоко на третий день должно прокиснуть.

Зенон Ловкис:

Да, вы знаете, я с вами согласен, солидарен. Как домохозяйка может проверить натуральность продукта: если он действительно не портится, надо почитать, что там такое находится, какие так Е. Сейчас сделали упаковку так, что туда не проникает ни один микроб и если полностью уничтожить там микрофлору, то оно сохраняется.

Но и пользу такое молоко не приносит?

Зенон Ловкис:

Как отбеливающий продукт, как добавка может применяться. И вкусовые тоже есть качества. Но той натуральной основы там нет.

На нашем столе в последние годы все чаще стали появляться экзотические продукты. А будут японцы есть колбасу пальцем пиханную или нет?

Зенон Ловкис:

На этот вопрос мне трудно ответить. Я в Японии не был.

Что для этого нужно сделать? Нас же они приучили есть суши. В 80-ые о них не слышали. Кто-то же привез их и заставил нас их есть?

Зенон Ловкис:

Конечно, это, в первую очередь, современная политика бизнеса. Распространение своей продукции идет такое агрессивное.

А почему нам не взять на вооружение такую агрессию?

Зенон Ловкис:

очень непросто, потому что мы все-таки не такая большая глобальная страна. и у нас, я бы сказал, не очень развито маркетинговое продвижение продукции. Смотрите, с трудом приходится доказывать и показывать на той же российской территории. И попасть в ту же Японию мы тоже пытаемся. Вот мы, в частности, подготовили некоторые контейнеры продукции, передали туда, чтобы на месте начали предварительно дегустацию.

А колбаса пальцем пиханная есть там?

Зенон Ловкис:

Да, в сушеном виде. Им больше нужны такие продукты, чтобы перекусывать, постоянно находиться на работе и жевать, жевать, жевать.

Как бы мы японцев не спровоцировали на ожирение. Ни для кого не секрет, что в мире бушуют продовольственные войны. Как здесь выглядит Беларусь?

Зенон Ловкис:

Для Беларуси… надо нам как-то выдержать. Нам сейчас непросто, потому что действительно идет мировая фальсификация продуктов, подделок. Нам непросто. Надо выстоять. Вот как мы проводили определенную работу и выстояли с соковой продукцией, я бы так сказал. До 2006 года 60% соков поступало фальсифицированных. В результате рынок очистился. Сейчас появляется 2-3%, но не 60%.

Вы готовы предложить белорусам что-то эдакое, чего мы еще не ели вообще? Не только масло с добавками, но что-то революционное? Не знаю, предположим, улиток или лягушек…

Зенон Ловкис:

Из Поставского района было целое стихотворение. Одна учитель написал. Описала, как она готовила улитки. Улитка это тоже чистый белок. Я вот не стал пробовать. Наши люди, которые посещали Китай, Японию, там дают им другие блюда пробовать. Говорят, если сильно захотеть, то тоже и получается - все жучки, паучки, тараканчики. И кушают.

Всякий белорус, который лети в Китай или куда-то еще, обязательно в чемодане повезет шматок белорусского сала.

Зенон Ловкис:

Так.