Где в Минске появится свой Бродвей?

Новости Беларуси. В центре столицы появится свой Бродвей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пешеходным станет участок улицы Комсомольской: от Интернациональной до Немиги.

Запретить проезд транспорту полностью невозможно. Территория будет доступна для пожарных, скорой помощи и мусороуборочных машин. При въезде установят шлагбаум, между Интернациональной и Революционной останется одностороннее движение. На Комсомольской планируют установить фонари в стиле 19 века и лавочки для отдыха. Здесь расположатся два сувенирных павильона и летние кафе, улицу украсят деревьями и цветами.