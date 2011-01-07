Где в Минске можно заниматься музыкой взрослому?

Телезритель телеканала СТВ интересуется: «Где можно научиться играть на гитаре взрослому, который уже вышел из «кружковского» возраста?

Виталина Рудикова:

Заниматься музыкой взрослому можно в том числе и в музыкальной школе. Однако такие занятия проводятся не во всех музыкальных школах. Например, обучаться взрослым в Минске можно в школах №8 и 12. Для них разрабатывают специальные учебные планы, по которым обучают музыке. Кроме того, это могут быть кружки во дворцах культуры.



Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома, рассказала о том, где можно заниматься музыкой взрослому в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».