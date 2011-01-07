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Где в Минске можно заниматься музыкой взрослому?

07 января 2011 10:39
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Телезритель телеканала СТВ интересуется: «Где можно научиться играть на гитаре взрослому, который уже вышел из «кружковского» возраста?

Виталина Рудикова:
Заниматься музыкой взрослому можно в том числе и в музыкальной школе. Однако такие занятия проводятся не во всех музыкальных школах. Например, обучаться взрослым в Минске можно в школах №8 и 12. Для них разрабатывают специальные учебные планы, по которым обучают музыке. Кроме того, это могут быть кружки во дворцах культуры.

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома, рассказала о том, где можно заниматься музыкой взрослому в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

# общество # Культура

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