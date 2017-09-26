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Где опаснее купаться: в море или озере?

26 сентября 2017 19:31
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Новости Беларуси. Чем опасна кишечная палочка, и в каких водоёмах опасных микроорганизмов больше, рассказали в программе «Теледоктор».

Святослав Вельгин, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Городская клиническая инфекционная больница» г. Минска:
Кишечная палочка в больших количествах находится в нашем кишечнике. То есть, если она находится в воде, там загрязнение высокое. Но мы боимся не кишечной палочки, отнюдь.

А то, что есть там фекалии, значит, есть там и возбудители.

И сальмонелла, и дизентерии, и вирус, и так далее.

Нина Богданова, ведущая:
Есть люди, которые никогда не купаются в пресной воде, считая, что она заражена, а солёная – безопасна. Так ли это?

Что море гораздо более безопасно?

Святослав Вельгин:
Конечно. В солёной воде многие микроорганизмы не живут. С другой стороны, есть микроорганизмы, которые предпочитают солёную воду.   

Теледоктор. Кишечные инфекции

# общество # Святослав Вельгин # Консультация врача # Теледоктор. Программа о здоровье

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