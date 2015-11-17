Фестиваль творчества иностранных учащихся стартовал в Минске 17 ноября

Новости Беларуси. Азербайджанский народный танец от будущих экономистов, патриотичная песня от вьетнамских студентов и виртуозная игра на волынке из Малайзии. Фестиваль творчества иностранных учащихся 17 ноября стартовал в столице. География экспорта белорусских образовательных услуг, несомненно, широка – это подчеркивает и число стран, студенты которых этим вечером показывали свои таланты. Их – 17. Корреспондент программы Новости «24 часа» о том, как надо отмечать День студента.

К белорусскому климату Изабель привыкла с трудом. Девушка приехала в Минск из страны, где +28 – это скорее норма, чем исключение из правил. Оно и неудивительно, Конго и Беларусь разделяют более 6,5 тысяч километров.

Изабель мечтает стать бухгалтером. Получить азы профессии в Минске девушке подсказала мама, которая сама когда-то училась в Беларуси. Получал образование в Синеокой и дедушка Изабель.

Изабель Нсога, студентка Белорусского национального технического университета (Демократическая Республика Конго):

Они рассказывали, что здесь хорошо, спокойно, люди добрые, помогают всегда. Я все так и увидела. Этот диплом ценится. Я могу найти нормальную работу.

Анастасия Винчо, СТВ:

До концерта остаются считанные минуты. Участники заметно волнуются и репетируют прямо в холле концертного зала. Например, сейчас будущие программисты из Вьетнама оттачивают свой концертный номер.

Фестиваль творчества иностранных студентов проходит уже в 13-й раз.

Милад Зарифиан, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (Иран):

Мне нравится то, что здесь организовывают концерты, на которых иностранных выступают. Студенческая жизнь отличная!

То Тханг, учащейся подготовительного факультета Белорусского Государственного университета информатики и радиоэлектроники (Вьетнам):

Я много слышал о Беларуси. Слышал, что здесь хорошие условия для учебы. Именно поэтому решил поступать в Минск. Здесь живут очень добрые и умные люди. А Минск – тихий и спокойный город.

Всего в Беларуси обучается более 18,5 тысяч иностранных студентов из более 100 стран. В топе – Туркменистан, Китай и Россия. Есть ребята из экзотической Кабо-Верде, жаркой Венесуэлы и далекой Австралии.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:

За последние 5 лет почти в 2 раза увеличилось количество иностранных студентов. Это имидж нашей системы образования. Практически все вузы реализуют экспорт услуг.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

Я очень рад, что сейчас в Республике Беларусь учится много китайской молодежи. Более 2 тысяч студентов. Высшее образование имеет очень престижный статус в мире.

Старт фестивалю «Fest-Art.bу» сегодня дан не случайно. 17 ноября мир празднует День студента. И именно в этот день на одной площадке в Минске поют белорус и нигериец, играет на волынке гражданин Малайзии, а трогательную мелодию исполняет девушка из Ливана...