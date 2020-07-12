Где будет «фактически немецкий автобан», быть ли своему лоукосту и зачем в Беларуси судоходство? Рассказывает министр транспорта

Новости Беларуси. К чему наверняка привыкли белорусы, так это к комфортной езде и комплиментам нашим дорогам от иностранных гостей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как поддерживать в хорошем состоянии этот белорусский бренд? Речь не только о трассах республиканского значения. В свое время Президент поручал привести в порядок как минимум 7000 километров местных дорог. Это значит, что даже между деревнями транспортное сообщение должно быть на уровне.

К этому моменту уже отремонтировали 7300 километров, то есть поручение главы государства даже перевыполнили. Впрочем, планы на транспортную инфраструктуру в Беларуси грандиозные. Кроме имиджа для страны с такой геолокацией это еще и вопрос извлечения максимальной выгоды из транзита. В чем будем брать пример с немецких автобанов, быть ли лоукостам и зачем нам развивать судоходство? На какой сейчас стадии находится решение вопроса по отвязке уплаты дорожного сбора и техосмотра? Об этом и не только Яна Шипко говорила с министром транспорта. Яна Шипко, СТВ:

Вот интересно, есть ли у министра транспорта любимая трасса или, может быть, та, которой чаще всего пользуетесь?

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

Я бы не сказал, что какая-то отдельная любимая. Достаточно много в последнее время построено автомобильных дорог, реконструировано, и к каждой дороге особое отношение. Есть свои плюсы и минусы, особенно когда их точно знаешь. Яна Шипко:

Какие объекты в 2020 году вообще подлежат реконструкции? Я так понимаю, что все трассы, которые связывают столицу с областными центрами, уже практически обновлены. На Витебск, наверное, только заканчивается? Алексей Авраменко:

Да, вы абсолютно правы. Одним из главных объектов в этом году, к реконструкции которого мы приступим, – это автомобильная дорога М7 Минск в направлении Вильнюса. Эту дорогу практически в 100 километров в этом и следующем годах за этот период мы должны произвести реконструкцию. Мы приступили буквально полторы недели назад к реконструкции автомобильной дороги Р23 Минск – Микашевичи на участке от Слуцка до Солигорска.

Направление на Смолевичи: сейчас идет реконструкция, недавно приступили к укладке бетона, бетонная дорога первой категории, четыре полосы движения. И в следующем году мы должны завершить эту дорогу до Смолевич. И в последующем продолжить в направлении Жодино и Борисова. Это одно из важных направлений, высокоинтенсивное, где мы в ближайшее время должны будем связать Минск и Борисов автомобильной дорогой первой категории. Раз в 12 или 25 лет. Как поддерживают состояние белорусских дорог Яна Шипко:

Пока дождались реконструкции трассы на Витебск, уже смотришь – где-то в Гомеле на некоторых участках «подустала» дорога. Есть ли какой-то секрет, чтобы поддерживать трассы в достойном состоянии? Алексей Авраменко:

Если мы говорим про покрытие из асфальтобетона, то межремонтный срок сегодня составляет 12 лет. То есть через 12 лет мы должны определенные работы проводить, чтобы поддерживать дальнейшее эксплуатационное состояние. И главным аспектом является своевременное и качественное содержание дорог, своевременные ремонты какие-то мелкие, тогда покрытие у нас будет служить долго.

Если мы говорим про новые участки дорог, которые сделали из цементобетона, здесь срок службы гораздо больше – 25-30 лет. Но вместе с тем они требуют тоже постоянного ухода, содержания – это и швы, и разного рода инженерные сооружения на дороге, и срок службы их ниже, чем самого покрытия. «Дорога без ограничений». Как обновят «олимпийку» Яна Шипко:

М1, кстати, известная как «олимпийка», она же Е30, часть международной трассы, дождалась тоже своего обновления, был анонсирован масштабный инвестиционный проект. Как это будет? Алексей Авраменко:

Мы такое рабочее название заложили, как «дорога без ограничений». И к 1 сентября мы такую концепцию должны утвердить. Яна Шипко:

Это по скорости?

Алексей Авраменко:

Это по скорости, это по средствам безопасности дорожного движения, это пересечения в одном уровне исключить как для пешеходов, так и для транспортных средств. Это ряд задач, которые надо решить в ходе реконструкции, потому что это, в принципе, важнейшая наша магистраль, которая соединяет Запад и Восток. Яна Шипко:

То есть будет как на немецких автобанах? Алексей Авраменко:

Фактически да. «Надо отвязывать сбор от техосмотра, и он будет отвязан» Яна Шипко:

Сейчас все автомобилисты очень ждут новостей о том, отвяжут ли дорожный сбор от техосмотра – такие предложения звучали. Как идет работа и на каком варианте остановились на данном этапе? Когда ждать вообще новостей?

Алексей Авраменко:

Безусловно, эту проблему надо решать, надо отвязывать сбор от техосмотра, и он будет отвязан. Сейчас вот как раз готовятся проекты и идут бурные дискуссии: какова должна быть система включения в топливо или контроль посредством видеофиксации? Я думаю, в ближайшее время будет принято окончательное решение и тема привязки к техосмотру уйдет. «Есть идеи создания своей лоукост-компании. Мы сегодня открыты полностью» Яна Шипко:

Авиасообщение. Лоукосты стоит ли привлекать? Первый не так давно венгерский лоукост пришел, и областные центры вы тоже хотели вовлечь в это все.

Алексей Авраменко:

Да, у нас было подписано соглашение, уже решение было принято, но на сегодня просто вмешалась (пандемия – прим. ред.). Я надеюсь, мы переговоры восстановим. И, конечно, активно приглашаем лоукост-компании в части загрузки наших областных аэропортов. Также мы задумались о создании второй белорусской компании более бюджетной для развития конкуренции и перевозок пассажиров. Скажем, в первую очередь гродненское направление рассматриваем, аэропорт Гродно, «Авиакомпания Гродно». Поэтому в ближайшее время будем принимать решение по развитию данного вида перевозок. Яна Шипко:

То есть гродненская авиакомпания будет по концепции напоминать лоукост? Алексей Авраменко:

Да, есть идеи создания своей лоукост-компании. Мы сегодня открыты полностью. Сегодня лоукост-компании смотрят, изучают рынок. Им надо понимать, какая загрузка будет. И сегодня лоукост-компании (мы же тоже видим) имеют определенные дотации в ряде стран. По-разному эта схема выстраивается, но…

Яна Шипко:

Учитывая, что в Гродно безвиз, возможно, и будет загрузка? Алексей Авраменко:

Да, надо выстраивать эту схему, это будет интересно местным властям. То есть выбирать какие-то определенные направления. Допустим, Израиль тот же возьмем – хорошо пользуется спросом там Республика Беларусь – и выстраивать маршруты в этом направлении. «У нас 2000 километров судоходных участков сегодня есть» Яна Шипко:

Водный транспорт, как ни крути, в Беларуси тоже есть. И есть ли смысл поддерживать это направление, учитывая, что не так много участков на белорусских реках судоходные? Алексей Авраменко:

У нас 2000 километров судоходных участков сегодня есть. Конечно, есть вопросы с непостоянством глубин, очень много дискуссий идет по Припяти, есть предложения в части выстраивания систем шлюзования, поднятия устойчивого уровня воды. Вместе с тем есть вопросы у экологов, у общественных организаций. Поэтому достаточно непростой вопрос. Но мы сегодня меняем структуру водного транспорта. Создали недавно администрацию водного транспорта, которая должна систематизировать и проанализировать флот непосредственно и посмотреть те резервы, где мы можем нишу занять в перевозочном процессе, то есть что мы будем возить и какая в этом перспектива.