«Не диктат, а взаимоуважение». Чем БРИКС отличается от других организаций? Мнение эксперта

Надежда Сасс, ведущая: Из уст Масуда Пезешкиана прозвучали крайне интересные слова: БРИКС будет играть особую роль в политических уравнениях и связанных с ними событиями. И он призвал использовать все возможности для обеспечения соблюдения прав человека и выстраивания новой справедливой системы миропорядка. Как вы считаете, как будет выстраиваться данное взаимоотношение между государствами? И как вы считаете, именно этот фактор – то, как складываются взаимоотношения внутри организации – и подталкивает к увеличению количества новых участников?

Александр Башкин, сенатор Российской Федерации (2016-2024 гг.):

Мне представляется, что именно стиль, способ взаимоотношений между государствами – участниками БРИКС, а также появляющейся новой категорией, государствами – партнерами БРИКС, являются наиболее привлекательными для большинства государств мира. Эта структура основана не на диктате, не на подчинении, не на тотальном исполнении принятых решений, пусть даже консенсусным путем, а на взаимоуважении и учете интересов каждого государства.

В чем отличие БРИКС от многих других международных организаций? Большинство организаций строятся на какой-то единой идеологии, которая объединяет и подчиняет их действия дальнейшие, иногда даже и внутриполитические, этой единой идеологии. А БРИКС собирается на основе интересов каждой страны и подчеркивает, что не во всем эти интересы абсолютно совпадают. Совпадает главный интерес: уважение, подчеркнутое отношение к взаимовыгодному общению и, самое главное, очень вежливое и уважительное отношение к интересам каждого государства.