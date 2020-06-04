Как внести вклад в историю столицы? В Октябрьском районе проходит конкурс на лучший дизайн Доски почёта
Новости Беларуси. Активных и креативных белорусов ждут в Октябрьском районе столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь проходит конкурс на лучший дизайн Доски почета.
Октябрьский – один из нескольких районов Минска, где лучшие предприятия и организации до сих пор представлены только в виртуальном формате на сайте Администрации.
К созданию первой в истории района Доски почета приглашают присоединиться всех желающих. От дизайнеров ждут смелых и неожиданных решений, в том числе в архитектурном плане, чтобы сделать объект неповторимым. У организаторов всего два небольших критерия.
Мария Голуб, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Администрации Октябрьского района:
Основным и особым условием в этом проекте является использование энергозависимого экрана. Также будет приветствоваться использование символики Октябрьского района.
Конечно, мы надеемся, что в данном конкурсе примет самое активное участие наша молодежь – креативная и современная часть нашего общества.
Эскизы от конкурсантов ждут до конца следующей недели. 24 июня объявят победителя. Задумку дизайнера воплотят в жизнь на одной из площадок района. Благодаря этому не только минчане, но и туристы смогут узнать о флагманах промышленности, здравоохранения, образования и культуры Октябрьского района.