ГАИ призывает к осторожности на дорогах из-за ухудшения погодных условий

Из-за гроз на понедельник в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Автомобилистам стоит снизить скорость и не совершать необдуманные маневры. Водитель и пассажиры должны быть пристегнуты, а дети до 12 лет перевозиться в специальных удерживающих устройствах. Дорожные инспекторы напоминают, что во время дождя значительно снижается коэффициент сцепления колес с дорогой, а это может привести к увеличению тормозного пути и потере управляемости. До 5 июня водителям всех транспортных средств в светлое время суток необходимо двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.