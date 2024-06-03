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ГАИ призывает к осторожности на дорогах из-за ухудшения погодных условий

03 июня 2024 09:36
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Погодные условия сегодня ухудшатся – Госавтоинспекция призывает к осторожности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ призывает к осторожности на дорогах из-за ухудшения погодных условий-1

Из-за гроз на понедельник в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Автомобилистам стоит снизить скорость и не совершать необдуманные маневры. Водитель и пассажиры должны быть пристегнуты, а дети до 12 лет перевозиться в специальных удерживающих устройствах. Дорожные инспекторы напоминают, что во время дождя значительно снижается коэффициент сцепления колес с дорогой, а это может привести к увеличению тормозного пути и потере управляемости. До 5 июня водителям всех транспортных средств в светлое время суток необходимо двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.

# Погода в Беларуси # общество

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