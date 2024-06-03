Хорошие условия старта и возможность развития собственного дела – Гродно признан лучшим городом для бизнеса в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое звание получено по результатам конкурса. Оценивался большой перечень показателей, в том числе количество реализуемых бизнес-проектов и рабочих мест, доля налоговых поступлений. Гродно в лидерах по всем позициям.

Лилия Санюкевич, начальник управления экономики Гродненского горисполкома:

Награда очень приятная. Конечно, сложно представить развитие социально-экономическое развитие города без активности малого бизнеса, потому что это более мобильный сегмент экономики. В городе действует 4 721 юридическое лицо, 13 821 предприниматель и хочется отметить, что сфера услуг развивается именно за счет малого бизнеса. Остается высокой доля налоговых поступлений в бюджет.