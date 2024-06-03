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Гродно признан лучшим городом для бизнеса в Беларуси

03 июня 2024 09:11
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Хорошие условия старта и возможность развития собственного дела – Гродно признан лучшим городом для бизнеса в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гродно признан лучшим городом для бизнеса в Беларуси-1

Такое звание получено по результатам конкурса. Оценивался большой перечень показателей, в том числе количество реализуемых бизнес-проектов и рабочих мест, доля налоговых поступлений. Гродно в лидерах по всем позициям.

Гродно признан лучшим городом для бизнеса в Беларуси-4

Лилия Санюкевич, начальник управления экономики Гродненского горисполкома:
Награда очень приятная. Конечно, сложно представить развитие социально-экономическое развитие города без активности малого бизнеса, потому что это более мобильный сегмент экономики. В городе действует 4 721 юридическое лицо, 13 821 предприниматель и хочется отметить, что сфера услуг развивается именно за счет малого бизнеса. Остается высокой доля налоговых поступлений в бюджет.

Гродно признан лучшим городом для бизнеса в Беларуси-7

Сейчас в Гродно реализуют более 100 инвестпроектов. К слову, город признается лучшим для бизнеса не впервые. В целом конкурс способствует повышению деловой активности в Беларуси.

# Бизнес в Беларуси # общество

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