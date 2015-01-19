Гадания: плюсы, минусы и стоит ли к ним серьезно относиться

Оксана Белан, психотерапевт:

Для человека очень тягостно состояние неопределенности. И поэтому люди всегда планируют, мечтают, задумывают что-то. Если же человек не привык или не умеет строить планы на будущее, то, попадая в состояние неопределенности, чувствуя нарастающую тревогу, он все равно стремится найти способ узнать о своем будущем.

Вот здесь и приходят на помощь гороскопы, астрологи, хитрые карточные пасьянсы и гадания. Ведь приоткрыть завесу будущего так заманчиво.

Оксана Белан, психотерапевт:

Несомненный плюс в этом, конечно же, есть. Мы получаем информацию о нашем ближайшем будущем, которое зачастую устраивает нас, и успокаиваемся – нам понятно направление движения. Минус, который можно найти в этом, это то, что мы привязаны к информации, которую нам дали. Мы будем подстраивать свою жизнь, опираясь на те ключевые моменты, которые мы прочитали в гороскопе либо получили в результате гадания, ворожбы. Тогда вопрос – это наша жизнь, мы ее строим либо мы подстраиваемся под то, что нам продиктовал кто-то.

Впрочем, подстраивать жизнь под сценарий, продиктованный гороскопом, не самая большая опасность. Гораздо хуже, когда гороскоп или гадание выдают резко негативную, пугающую информацию. И вот уже вместо долгожданного светлого будущего вы получаете сильный стресс.

Оксана Белан, психотерапевт:

Любое достижение человека на 100% зависит от него. От того, сколько он сил туда вложит, каких людей сможет привлечь для помощи. Если же в результате гадания он получил какую-то отрицательную информацию, которая вселила в него сомнения, грусть, печаль, может быть, тревогу, потерю чувства безопасности, то, естественно, его отдача в жизни существенно снизится.

Вот так наши внутренние ресурсы будут потрачены на борьбу с дурным настроением и состоянием тревожности. Мы повсюду начинаем искать знаки приближающихся несчастий и при должном упорстве обязательно их находим.

Такие состояния уже не просто отнимают наши силы. Они выбрасывают человека из реальности. И вот тогда предсказание неприятностей может действительно реализоваться, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Но значит ли это, что гадания – несомненное зло? Ни в коем случае.

Оксана Белан, психотерапевт:

Если отнестись к колядным гаданиям как к игре в ассоциации, то почему бы и нет. Возможно, это расширит ваши горизонты. Благодаря тому, что даст вам возможность посмотреть на все чуть-чуть с иной позиции. Чаще мы это делаем с позиции рационалиста и видим только ограниченные возможности. А если перейти в позицию фантазера, перейти в позицию игры, то это с легкостью и быстро позволит нам расширить горизонты и, возможно, увидеть спрятанные перспективы.