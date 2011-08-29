Фрунзенский район Минска по численности населения уже давно перерос областные центры Беларуси

Самый большой из девяти районов большого города - Фрунзенский - по численности населения уже давно перерос областные центры Могилёв, Витебск, Брест и Гродно. Сегодня здесь проживает свыше 400 тысяч человек. А средний возраст жителей - 34 с половиной года.

В этом году Фрунзенскому исполняется 60 лет, назван в честь полководца гражданской войны, Михаила Васильевича Фрунзе. Эти места по истине легендарные, чего только стоят Сухаревские курганы, на которых район расположен. И, несмотря на то, что промышленный потенциал Фрунзенского представлен более чем четырьмястами предприятиями, район свой исторический лоск не потерял. Богатая инфраструктура и зелёные скверы — все при нём.

…Особая термо-шуба и эркерные выступающие элементы на конструкции. Четыре стены - это не про них. Уникальная планировка заняла целый квартал. Когда-то поле с брюквой и капустой за станцией метро Каменная Горка, а сегодня элитная застройка.

Владимир Круглянин, заместитель директора по эксплуатации жилищного фонда УП ЖРЭО №2 Фрунзенского района:

Люди с первого дня вкладывают свои средства, силы и желание хорошо жить. Поэтому с этой точки зрения его можно назвать передовым в этой области. В дополнение к бюджетному финансированию, жители вносят и свои средства.

Каждый новый квартал - неповторимый облик. Высотки в так называемой деревне Сухарево уже совсем скоро получат настоящий паспорт с пропиской. Пока что девять 15-этажных «близняшек» находятся на улицах под кодовым названием «проектируемая», от первой до седьмой.

Управление капитального строительства ведёт работы ударными темпами. Если раньше на возведение одного дома тратили несколько лет, то теперь за год выстраивают целую серию.

Сборно-каркасные дома - экспериментальные. Панели в производстве таких строений не используются. Часть конструкции формируется прямо на заводе, а потом монтируется на месте. Новый квартал обрастёт социально-значимыми объектами. В проекте школа, детский сад и поликлиника.

Александр Жук, директор КУП «Управления капитального строительства Администрации Фрунзенского района»:

В этом районе строится порядка 60 жилых домов. На сегодняшний день мы там осуществляем строительство 11 домов. И все они строятся для нуждающихся.

Лесопарковая зона в Медвежино существует давно. Но новую жизнь получила совсем недавно. Тропинки в лесу протоптали жители близлежащих домов. И руководство района приняло решение лесной массив облагородить. Новые тротуары, 9 километров кабеля наружного освещения, детская площадка и лавочки для отдыхающих. И вот Медвежино - уже настоящий парк отдыха. 50 гектаров ждёт вторая очередь строительства. Разработан амбициозный проект.

Александр Жук:

Предполагалось построить целый комплекс спортивных объектов. Это волейбольные площадки, теннисные корты и пункт проката спортивного оборудования, построить кафе для отдыха.

Жители района, особенно молодые мамы и бабушки с внуками часто проводят здесь свой досуг. Чтобы настроение было свежим и хвойным выезжать за город оказывается совсем не обязательно.

Фрунзенский можно назвать и самым дружным. Благоустройство дворовых территорий на высшем уровне. Здесь даже расположен лучший двор города. Администрация района постоянно проводит конкурсы. Своими руками «фрунзенцы» ежегодно высаживают цветники, украшают балконы и детские площадки. Соревновательный дух стимулируют поощрениями и подарками. Чтобы забота о придомовой территории была не в тягость, жильцам даже предлагают рассаду.

Валентина Барковская, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилого фонда ЖРЭО №1 Фрунзенского района:

Жителями Фрунзенского района в этом году устроено более 460 метров квадратных цветников, высажено более семи тысяч цветов.