Фразеологизмы для детей. Показываем книги, которые помогут выучить крылатые фразы с удовольствием

Елена Грабчикова, автор книг:
Рада представить вам книги для детей «Фразеологизмы в картинках». Это серия книг, которая направлена на развитие мышления, речи ребенка. Каждый знает, что фразеологизмы – это устойчивые словосочетания, которые употребляются в основном в переносном значении. Чем больше фразеологизмов знает человек, тем интереснее, ярче, выразительнее его речь.
Для детей эта серия представляет собой комплекс развивающих заданий по каждому фразеологизму. Очень просто сказать, например, «школа находится рядом с моим домом», а можно сказать «рукой подать». И чем больше фразеологизмов мы употребляем, тем интереснее нас слушать.
Эти книги вышли в издательстве «Адукацыя і выхаванне». В них замечательные, яркие детские картинки. Я бы очень порекомендовала родителям провести время с детьми именно с этими книгами, потому что здесь можно решать кроссворды, различные головоломки, сочинять стихи. Все это содержится в заданиях, которые есть в этих книгах. Ну и, конечно, словарь, который поможет запомнить слова, употреблять их в собственной речи.
Елена Грабчикова:
Издательство «Народная асвета» в серии «Умное развитие» выпустило интересную книгу, которая называется «ФразеоСОБАКИзмы». У нас уже вышла книга «ФразеоКОТизмы», и она очень понравилась детям. Почему эти книги так странно называются? Очень много фразеологизмов, в которых употребляются названия животных. Такие фразеологизмы, как «кот наплакал», «не все коту масленица» или «как кот с собакой», употребляются очень часто.
Детям будет интересно выполнить упражнения, которые как бы популяризируют эти фразеологизмы и учат правильно употреблять их в речи. В этой книге мы не только познакомимся с фразеологизмами о собаках, но также узнаем о собаках, их роли в жизни человека, об их происхождении, о том, как прославились некоторые собаки. Собаки-пограничники, собака-модельер, которая демонстрирует модели одежды для собак, собаки-спасатели в годы войны.
Дорогие родители, я бы очень советовала вам провести свободное время с детьми, читая эти замечательные книги, листая, выполняя задания, задавая друг другу вопросы, загадки, решая ребусы и кроссворды. Желаю вам приятного чтения. Любите книгу!
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