Фразеологизмы для детей. Показываем книги, которые помогут выучить крылатые фразы с удовольствием

Елена Грабчикова, автор книг:

Рада представить вам книги для детей «Фразеологизмы в картинках». Это серия книг, которая направлена на развитие мышления, речи ребенка. Каждый знает, что фразеологизмы – это устойчивые словосочетания, которые употребляются в основном в переносном значении. Чем больше фразеологизмов знает человек, тем интереснее, ярче, выразительнее его речь.

Для детей эта серия представляет собой комплекс развивающих заданий по каждому фразеологизму. Очень просто сказать, например, «школа находится рядом с моим домом», а можно сказать «рукой подать». И чем больше фразеологизмов мы употребляем, тем интереснее нас слушать.

Эти книги вышли в издательстве «Адукацыя і выхаванне». В них замечательные, яркие детские картинки. Я бы очень порекомендовала родителям провести время с детьми именно с этими книгами, потому что здесь можно решать кроссворды, различные головоломки, сочинять стихи. Все это содержится в заданиях, которые есть в этих книгах. Ну и, конечно, словарь, который поможет запомнить слова, употреблять их в собственной речи.