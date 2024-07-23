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Франция обратилась за помощью в обеспечении безопасности на Играх

23 июля 2024 08:26
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Французские власти, которые громко в свое время заявили, что обеспечили 100-процентную безопасность участников и гостей Олимпийских игр, похоже, больше не уверены в этом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция обратилась за помощью в обеспечении безопасности на Играх-1

Во время их проведения Париж будут охранять более 45 тысяч полицейских, включая спецназ, снайперов и даже бронетехнику. Однако этих мер оргкомитету показалось недостаточно. На всякий случай правительство Франции обратилось за помощью к другим странам. Мол, и ваши граждане приедут в Париж на грандиозный праздник спорта. Поэтому было бы неплохо, чтобы об их безопасности позаботились и вы сами.

И этот призыв был услышан. Возможно, сомневаясь в способности французских правоохранителей обеспечить порядок, им на подкрепление прибыли несколько тысяч полицейских из более чем 40 стран.

Олимпийские игры начинаются в Париже уже в эту пятницу, 26 июля.

# Олимпиада 2024 # общество # Новости Франции

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