Фото. Ретро-кортеж в центре Минска: жители столицы смогли полюбоваться классикой зарубежного и отечественного автопрома

Колонна из более чем 70 старинных авто, украшенная государственной символикой, флагами БРСМ и лозунгами «Мы победили» прошлась по проспектам столицы.

Колонну возглавляла «Победа-Кабриолет» 1956 года выпуска. Полюбоваться минчане смогли и классикой зарубежного автопрома. Здесь был и военный Мерседес 1936 года и даже «Кадиллак-Девиль» пятидесятых.

Игорь Бузовский, первый секретарь центрального комитета БРСМ:

– Это инициатива ребят, которые увлекаются старинными машинами, они захотели подключиться к нашему молодежному марафону. Мы эту инициативу с удовольствием поддержали потому, что это, по сути, субкультура, которая охватывает много людей.

«Победа М-2-Кабриолет» 56-го года выпуска, военный Мерседес 36-го и легендарный «Кадиллак-Девиль» — эти машины сразу привлекли внимание. В колонне ещё «Линкольн», ГАЗ и БМВ — словом, весь цвет отечественного и зарубежного автопрома середины и второй половины прошлого века. Каждый желающий смог сфотографироваться на память рядом с уникальными «автолегендами».

В 1943 году по «ленд-лизу» таких вот прадедушек всех современных джипов в СССР завезли около 30 тысяч. Джип Виллис-МБ, или попросту «Вилли», зарекомендовал себя как неприхотливый легковой автомобиль повышенной проходимости. До наших дней таких дошло не так уж много, поэтому каждый экземпляр — эксклюзив.

Посетив площадку около Дворца спорта и Национальной библиотеки, автопробег, посвященный Великой Победе, закончился поздно вечером в военно-историческом комплексе «Линия Сталина».

Артём Кицененко, Александр Шкарубо, телекомпания СТВ.